想甩葉問光環 甄子丹自爆導片曾欠巨債

甄子丹自導自演新作「天龍八部之喬峰傳」熱映中。(圖：華映提供)

武俠電影 「天龍八部之喬峰傳」由甄子丹 監製、導演 及主演，金馬影后惠英紅、香港金像獎影后劉雅瑟及近來人氣急升的陳鈺琪共同演出。甄子丹表示想打造一部屬於2023年的武俠作品，全力投入，很開心太太汪詩詩覺得電影好看，「她看完『葉問』也只說了OK，這回說好看，讓我很驚喜，算是滿分了」。

「天龍八部之喬峰傳」賣出美國、法國、德國、星馬、印尼、土耳其、南韓等多個國家版權，甄子丹也展開疫情之後首次的海外造勢活動，他透露已拍戲40年，部部都當是自己的最後一部在拍，「我不能眷戀『葉問』的光環，每次拍戲都要做到最好。」

甄子丹說，年輕時曾經開公司導了兩部作品，票房失敗，但從沒有放棄過夢想，「當時欠了很多債，只好努力拍戲還債。」到了「天龍八部之喬峰傳」終於再執導演筒，「拍古裝片真的很有挑戰，讓我更有衝勁和動力去做」。

藝人呂良偉在電影中客串了一個神祕角色，和甄子丹有一場交手的動作場面，呂良偉透露為了這場戲，訓練體能兩、三年，「因為要和甄子丹對決，他的拳腳又快又重，如果拍攝前才練習，一定來不及」。