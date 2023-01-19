張翰成「油膩」代名詞還登英文教材 網嘲：人生巔峰

張翰在「東八區的先生們」中被嫌「 油膩」，還因此登上英文報紙教材。（取材自微博）

男星張翰去年在製作兼主演的電視劇「東八區的先生們」中，被指不尊重女性、作風油膩、鹹豬手等，在豆瓣創下中國劇評分新低，遭官媒狠批低俗及脫離現實，隨即便被下架；他也因此負評不斷，至今仍未公開露面。

香港 01報導，近日有網友發現張翰登上中國英文報紙教材，用來解釋「油膩」（greasy）英文單詞的意思，當中寫道：「張翰主演、編劇、製作的電視劇『東八區的先生們』遭遇如潮惡評。觀眾們認為其中體現出不尊重女性的價值觀。張翰本人也被批評為『油膩』。『油膩』可以用greasy表示，有虛情假意且讓人不適的意思。」

對此，不少網友都紛紛揶揄道：「這是人生巔峰啊」、「真的很好笑啊」、「反面教材？」等。

「東八區的先生們」由張翰、王曉晨、杜淳、經超、黃宥明等人領銜主演，因劇情內有「扯女演員內衣帶」、「胸襲女演員」，以及「瘦的好看，胖的好使」等物化女性的台詞，引發網民抵制。9月該作品被下架後，央視曾犀利點評主創人張翰「表演油膩，劇情懸浮」，更稱內容是「扭曲低俗的價值觀，靠差評博眼球是竭澤而漁的畸形心態」。

近期有報導稱，該劇1月初在南韓 播出，即引發網民討論成為微博 熱榜第一，「真丟臉丟到西八區」、「確定要把這樣的鹹豬手劇情放在國外播出嗎？」