我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

張翰成「油膩」代名詞還登英文教材 網嘲：人生巔峰

娛樂新聞組／綜合報導
張翰在「東八區的先生們」中被嫌「 油膩」，還因此登上英文報紙教材。（取材自微博）
張翰在「東八區的先生們」中被嫌「 油膩」，還因此登上英文報紙教材。（取材自微博）

男星張翰去年在製作兼主演的電視劇「東八區的先生們」中，被指不尊重女性、作風油膩、鹹豬手等，在豆瓣創下中國劇評分新低，遭官媒狠批低俗及脫離現實，隨即便被下架；他也因此負評不斷，至今仍未公開露面。

香港01報導，近日有網友發現張翰登上中國英文報紙教材，用來解釋「油膩」（greasy）英文單詞的意思，當中寫道：「張翰主演、編劇、製作的電視劇『東八區的先生們』遭遇如潮惡評。觀眾們認為其中體現出不尊重女性的價值觀。張翰本人也被批評為『油膩』。『油膩』可以用greasy表示，有虛情假意且讓人不適的意思。」

對此，不少網友都紛紛揶揄道：「這是人生巔峰啊」、「真的很好笑啊」、「反面教材？」等。

「東八區的先生們」由張翰、王曉晨、杜淳、經超、黃宥明等人領銜主演，因劇情內有「扯女演員內衣帶」、「胸襲女演員」，以及「瘦的好看，胖的好使」等物化女性的台詞，引發網民抵制。9月該作品被下架後，央視曾犀利點評主創人張翰「表演油膩，劇情懸浮」，更稱內容是「扭曲低俗的價值觀，靠差評博眼球是竭澤而漁的畸形心態」。

近期有報導稱，該劇1月初在南韓播出，即引發網民討論成為微博熱榜第一，「真丟臉丟到西八區」、「確定要把這樣的鹹豬手劇情放在國外播出嗎？」

香港 微博 南韓

上一則

酒駕神隱一年多 宋少卿露面坦然認錯

下一則

李湘13歲女兒小號曝光 曬坐百萬豪車被質疑炫富

延伸閱讀

金志洙認霸凌道歉後反提告 判決確認爆料者無罪 他擬上訴

金志洙認霸凌道歉後反提告 判決確認爆料者無罪 他擬上訴
畫時代經典

畫時代經典
正妹逛街遭鹹豬手 她抬腿踢爆變態爆紅

正妹逛街遭鹹豬手 她抬腿踢爆變態爆紅
霍建華素顏露面 手上套婚戒 身上「幸福肥」

霍建華素顏露面 手上套婚戒 身上「幸福肥」

熱門新聞

江長文曾是中視知名小生。（本報資料照片）

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

2023-01-12 03:43
美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊的女兒麗莎瑪莉普里斯萊，12日心臟驟停，被緊急送往加州一間醫院，54歲去世。（美聯社）

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

2023-01-12 21:08
楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。（取材自推特）

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

2023-01-11 01:18
吳卓林與Andi在加拿大多倫多排隊領免費食物。圖／摘自微博

成龍女兒拒回家過年 與母鬧翻：寧願流浪吃冷麵包

2023-01-15 13:34
8年多前年近90的珍娜露露布莉姬妲還曾出席公開活動。（美聯社）

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

2023-01-16 09:55
蔡依林演唱會禮服3點盡露，她稱是出道以來最大尺度。（圖：凌時差提供）

蔡依林「三點全露」造型 凱蒂佩芮驚呼：愛死了

2023-01-11 21:01

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚