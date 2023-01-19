電視劇版「三體」等7年開播 網讚：沒拉垮原著

劇版「三體」一開播即引起廣大討論。（取材自微博）

根據劉慈欣原作改編的劇版「三體」首次公布影視化消息已7年，1月15日首播終於首播，由張魯一、于和偉、陳瑾、王子文、林永健、李小冉主演。

北京 青年報報導，開播當天，劉慈欣發文推薦：「2006年，科幻小說 『三體』開始連載，作者同讀者一起，經歷了一段想像中的未來史，領略了一個雖然可能性很小的但仍然有可能的未來。很高興如今能夠通過不同的方式，再次與大家一起進入『三體』所描述的想像世界。」

該劇講述了地球基礎科學研究遭遇異常擾動，引發科學界惶恐動盪，納米物理學家汪淼(張魯一飾)與刑警史強(于和偉飾)聯手調查，共同揭開了地外未知文明「三體」世界的神秘面紗，並隨全人類一道與即將入侵的三體人展開博弈的故事。

有網友留言：「看了第一集，感覺很好……從本片使用了大量書中原台詞的感覺來看，團隊還是相當尊重大劉原著，基本是以還原原著為目的，希望後面幾集也能如此，那我會一直追下去。」還有網友點贊：「于和偉和張魯一的對手戲真的太精采了，兩個人的演技碰撞在一起，讓人看得好過癮。」

不過，也有網友覺得劇版「三體」門檻過高，有網友在看完第一集後，忍不住吐槽：「很還原原著，目前沒有任何方面拉垮，但是劇和原著有同樣的問題，那就是門檻很高，沒有原著基礎的人容易看不懂，還覺得節奏慢。」也有網友認為：「電視劇這次像是特意為讀過原著的粉絲拍的，時間線來回穿插各種閃回，對路人不是太友好，看著可能會覺得故弄玄虛。」

據報導，網友這方面的擔心，製作方看來早有預判。開播前，「三體」電視劇製作方就與「中國國家天文」雜誌進行的特別企畫，邀請中國科學院國家天文台研究員陳學雷、中國科學院國家天文台項目研究員王匯娟、中國科學院國家納米科學中心研究員謝黎明、中國科學院高能物理研究所研究員張雙南等，推出三到五分鐘的短視頻「降維解讀報告」，對「三體」及宇宙相關知識進行解讀。張雙南講解，「身為比質子更小的粒子，夸克真的存在嗎？」「如何研究宇宙線？它們來自哪裡，又將揭曉怎樣的宇宙未解之謎？」而謝黎明某一期的主題是，「審判日號即將抵達巴拿馬運河，生存危機一觸即發，人類究竟該何去何從？」

「降維解讀報告」吸引了不少粉絲、天文愛好者等不同人群。對「三體」感興趣但並未閱讀過小說的閆女士表示，「降維解讀報告」上線後便第一時間觀看了更新內容，主要是自己對「三體」及天文知識了解較少，擔心看劇集時無法跟上節奏，因此想在前期多下點功夫。