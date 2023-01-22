除夕來看爆款陸劇 哪部讓你哭了笑了

有人說《蒼蘭訣》的智商「對小孩子來說很幼稚，對成年人剛剛好」。（取材自微博）

2022年出現許多爆款陸劇，電視劇盤點榜單可謂頗難抉擇。不過，可喜的是電視劇題材、敘事等方面的創新，觀眾們看到許多耳目一新的劇情。

北京青年報報導，我們看到了都市懸疑網劇「開端」裡的「無限流」、看到「對手」裡又窮又苦的間諜 夫婦、「風起隴西」裡「一地雞毛」的間諜陳恭，看到「警察榮譽」裡充滿煙火氣的派出所、「縣委大院」裡並非你爭我奪的職場，看到趙麗穎 在「幸福到萬家」「風吹半夏」的轉型，眾多爆款神劇中，哪部電視劇讓你哭了笑了？

蒼蘭訣／不矯情的少年感

王鶴棣與虞書欣主演的古裝偶像劇「蒼蘭訣」，雖然有常見的「兩男追一女」、靈魂互換哏，但「傻白甜」小蘭花和「男主角人設天花板」的東方青蒼在劇中反轉式的愛情讓人著迷。讓好多陸劇戲迷都得了「訣症」。

有人說「蒼蘭訣」的智商「對小孩子來說很幼稚，對成年人剛剛好」。細細品，其實這個反邏輯的評語恰恰是它的獨特之處。得了「訣症」的人喜歡它的少年感，更喜歡他們的不矯情。

蒼蘭訣可說是盤活了一直在暴增卻不斷帶給人審美疲勞的仙俠劇。

開端／讓科幻有溫度

網劇「開端」以軟科幻搭配懸疑題材，講述白敬亭飾演的遊戲架構師「肖鶴雲」和趙今麥飾演的在校大學生「李詩情」，在遇到公交車爆炸後「死而復生」，兩人在密閉公車上時間不斷循環，奮力阻止爆炸案，並尋找恐佈事件的幕後真相。

《開端》裡面藏了很多令人動容的小故事。（取材自微博）

「開端」並沒有走美劇、韓劇的老路，最終讓人欲罷不能的也不是「超現實」，而是回到腳踏實地的現實。在排查過程中，觀眾隨兩位主人公一起拼接出車上乘客的生活群像，劇中的普通人有陽光溫暖的人性面，也有小心翼翼守護的「隱祕的角落」。

正是因為濃墨重彩塑造這些不進入循環的小人物，最終讓「科幻」有了溫度和血肉，讓小眾的「無限流」轉化為大眾的感同身受。

人世間／淚點戳在無聲處

「人世間」改編自梁曉聲的長篇小說，由雷佳音、辛柏青、宋佳、殷桃等人主演。講述周姓人家三代人在文化大革命後期到改革開放之後拚搏奮鬥，創造美好生活的故事。

作為當之無愧的年度國民大劇，該劇是一部溫暖厚重的百姓生活史。鮮活的共情點和人間煙火味，使得近50年的歷史眾生相，有了足夠的時代縱深，淚點都是戳在猝不及防的無聲處。此外，「人世間」後勁最大的還有那些哭不出來的「意難平」。該劇其實充滿了悲劇感，但劇中人物的善良溫馨覆蓋了現實的冷峻，周秉昆、鄭娟、周父、周母身上的真摯、忠誠、寬厚、奉獻，喚起我們深深的眷戀，最終贏得觀眾由衷的喜愛。

夢華錄／打破古偶舊路

由劉亦菲 、陳曉主演，劇情講述劉亦菲飾演的茶坊老闆娘趙盼兒與好姐妹宋引章（林允飾）、孫三娘（柳岩飾）三人結伴到東京，三個身份低微的女子在各自經歷婚戀挫敗後，攜手將小茶坊一步步經營成大酒樓的故事。這樣的設定，既符合觀眾對古裝偶像劇的類型期待，也契合當代女性的生活和情感體驗。

《夢華錄》成功靠的是古偶的殼，現代的核。（取材自微博）

「夢」劇打破古裝偶像劇僵局靠的是「古偶的殼，現代的核」，這種當代女性普遍渴望的、比愛情更可貴的女性之間的友誼，「夢」劇反而比大部分現代題材電視劇做得更加自然、不做作，在古裝劇中更顯得耳目一新。

點燃我，溫暖你／感受熱烈青春

陳飛宇和張婧儀領銜主演的偶像劇「點燃我，溫暖你」，是青春傷痛劇在偃旗息鼓多年後的再一次高光時刻。肆意張揚、「美強慘」的編程天才李峋，與勇敢堅韌的少女朱韻，從青澀校園到職場拚搏幾經波折，依然攜手前行成長。

《點燃我，溫暖你》有青春的「純」，也有成年世界的「虐」。（取材自微博）

對於高人氣小說的改編，該劇既保留了原著中的心動名場面，又加入了更符合影視化的表達方式。有青春的「純」，也有成年世界的「虐」，還有煙花秀、楓葉吻、雪地名場面以及看畫展時的小心思，向我們展現了雙向奔赴的美好愛情與為夢想奮鬥的熱烈青春。不禁讓觀眾感慨，好久沒有如此沉浸式感受青春的不顧一切了。

餘生，請多指教／情至「淡」處讓人破防

這一年看了很多都市情感劇，沒想到久久不能忘懷的反而是最「淡」的這一部由肖戰和楊紫主演的「餘生，請多指教」。

《餘生，請多指教》有別於當下的愛情題材。（取材自微博）

楊紫飾演的「林之校」因父親患癌住院，不得已放棄到外地的工作機會，還和男朋友分手。在愛情和未來生活的美好想像破滅時，她認識了父親的主治醫生、肖戰飾演的顧魏。兩人的感情感情始於互相欣賞和憐惜，最終彼此治愈，「餘」劇有別於當下的愛情題材，沒有莫名其妙的愛上，而是對愛情的理解。

此外，「餘生」更讓人動容的其實是林之校的父女情。一言不合就吵的相處方式正是眾多中國家庭最真實的生活縮影，溫情和矛盾並存。尤其經歷家庭變故後的相知與和解，林之校缺失的父愛也得到了彌補，劇中的親情線也更加生動完整。父母與子女間的「和解」與「陪伴」這兩個主題，被埋得很深，在結局時的暴風哭泣，讓人猝不及防。

風吹半夏／重返「闖時代」

由流量女星趙麗穎搭檔男星李光潔主演的「風吹半夏」，講述了改革開放中鋼鐵行業拚搏奮鬥的故事，劇中不遮掩商場人性的瑕疵，放手寫人與時代的命運激盪，看劇的時候能夠感受到一種特別強的力量感。

《風吹半夏》由趙麗穎主演，一開播即受到不少關注。（取材自微博）

趙麗穎飾演的許半夏白手起家，從一個收廢鋼鐵的女生，最後逐漸成長為鋼鐵行業女霸總；李光潔在劇中飾演海歸企業家趙壘，和趙麗穎有很多對手戲，是女主角的「最強輔助」。

「風吹半夏」後勁十足，無論是「睜開眼好好看看吧，這是個新世界了」這樣的豪言壯語，或是和許半夏一起打拼的「鋼三角」童驍騎、陳宇宙兩人敢想敢拚的銳氣，這部劇足以讓人沉浸式重返90年代，那個靠奮鬥支撐起野心的「闖時代」。

另外，「風吹半夏」還給了趙壘、伍建設、裘畢正、野貓、高會長等配角大篇幅的戲分，每個人物都有多面性格、充滿魅力，大到公司經營，小到家長裡短，相輔相成。真正有回味的好劇，就應該這樣，處處皆有解讀，皆有意味，皆為合理。