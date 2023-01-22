胡歌挑大梁 「縣委大院」為何沒爆款？ 網評劇情2敗筆

胡歌主演的《縣委大院》沒有如預期變成爆款劇。（取材自微博）

中國廣電總局重點電視劇「縣委大院」，由胡歌 擔任男主角，此外卡司還有吳越、張新成、黃磊、劉濤 、劉昊然等一線實力派演員，不過收視開高走低，無緣成為爆款神劇，不少網友點出兩大敗筆。

北京 晚報報導，「縣委大院」展現縣城政治生態的人物群像和真實圖景，自一輪開播就備受關注。但收視開高走低，該劇在豆瓣開分7.1分，伴隨著劇情的推進，收官後分數下降至6.9分，網友評分三星和四星主要占了65.7%，評分明顯和製片方「正午陽光」之前的同類型劇集有段差距。

同樣由正午陽光出品的主題劇「山海情」在豆瓣評分高達9.2分，更早之前的「大江大河」系列上下兩部也均為8.8分。「縣委大院」的口碑下滑，某種程度上既是觀眾預期過高的結果，也反映了該劇在主題創作上的某種短板。

據報導，觀眾對「縣委大院」最詬病的地方在於劇情結構鬆散，主題不夠鮮明，劇情的推進更像是流水帳，且缺乏一個核心的主線牽引。

胡歌在劇中飾演「光明縣」縣長梅曉歌，帶領底下幹部積極建設農村，他剛到任就要處理拆遷難題，緊接著還有遷墳、環保問題、招商問題以及各種事宜。面對急需修復和發展的光明縣，觀眾跟隨著梅曉歌看見貧弱縣的發展困境、感受基層官員的壓力，梅曉歌的政務日常成為了推動劇情發展的主要線索。

胡歌曾在訪問中提到，他認為「縣委大院」不是什麼「大男主劇」，而是真正的群像戲。該劇讓觀眾看到基層幹部工作的瑣碎、複雜、艱難。

劇中展示了縣委大院裡的各級官員代表及圍繞縣委政務出現的周邊人群，還塑造了一系列活靈活現的人物，如雷厲風行的女縣長艾鮮枝（吳越飾），九原縣縣長曹立新（李光潔飾），兩人性格特色均十分出挑，還有一直卑躬屈膝奔走在基層一線的城關鎮鎮長喬勝利，這些人物在演員的精彩演繹下意趣十足，為該劇增色不少。

然而，成也人物，敗也人物，圍繞該劇的爭議也出現在角色上。作為胡歌自「瑯琊榜」之後數年磨一劍的新作，也是他首次挑戰主旋律作品、挑戰官員形象的嘗試，「縣委大院」中胡歌本人的表演問題不大，但最核心的問題出在了演員自身條件與角色的適配度上。

胡歌過於精緻的長相，難以在這部充滿「泥土氣息」的基層政治現實題材劇中展開拳腳，反而成為了某種掣肘。由劉濤飾演的縣委宣傳部部長李唐，黃磊飾演的前任縣委書記呂青山，也同樣有這個問題。

過於鮮明的個人特色阻礙了演員對人物的塑造，哪怕演技本身合格，但適配度的問題讓這部劇整體的真實性打了折扣。