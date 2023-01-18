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官司安全過關？張庭重返上海亮麗現身

娛樂新聞組╱綜合報導
張庭在上海出席公司年會。 (取材自微博)
張庭在上海出席公司年會。 (取材自微博)

明星夫妻張庭和林瑞陽之前因涉違法傳銷，遭到凍結20億人民幣資產，日前網路流傳一段影片，是張庭現身上海參加公司年會，被外界揣測應是傳銷官司已經安全過關。

日前有網友在社群分享一段影片，是她現身上海出席公司的年會，穿著紅色長洋裝，整個人看不出是52歲，果然是凍齡女王，露出燦爛笑容，看似心情相當不錯，後面還跟了幾位保鑣。

而這次林瑞陽沒有一同出席，不過張庭獨自一人亮相，還是受到員工們的熱烈歡迎，現場也大發紅包，有其他網友懷疑是否為舊影片，而原PO網友就回應是2023年的，而且目前張庭就住在上海，評論寫著「小年快樂，好久不見的庭姐，依然沒有絲毫變化，還是那個凍齡女王。」

張庭和林瑞陽在淡出螢光幕後，轉換跑道至中國發展微商，賺到身家有人民幣300億元，生活令各界羨慕；不過兩人2021年底被爆出旗下公司涉嫌傳銷遭查處，掀起熱烈討論。

但如今張庭夫妻的傳銷案爆出結果疑似逆轉，張庭轉發的貼文中，有知情人士聲稱「調查方證據被指涉嫌多處造假」，且該案報告中，律師發現，公司沒有電子數據鑑定資質，報告出具人張某、尹某也沒有鑑定資質，且兩人提交的其他資質證書在相關官網無法查驗，是偽造。

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