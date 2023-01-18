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「平原上的摩西」入圍柏林影展大獎 創華語劇先例

記者楊起鳳／綜合報導
「平原上的摩西」獲選第73屆柏林國際電影節劇集單元。(圖：愛奇藝國際站提供)
「平原上的摩西」獲選第73屆柏林國際電影節劇集單元。(圖：愛奇藝國際站提供)

愛奇藝宣布自製華語劇集「平原上的摩西」，獲選第73屆柏林國際電影節劇集單元（Berlinale Series），成為該單元創立以來首部入選之華語影集，並將與其他6部作品共同角逐柏林影展首屆最佳劇集大獎。

「平原上的摩西」集結頂尖電影主創團隊，以刁亦男領軍負責監製，張大磊擔任導演與編劇，改編自雙雪濤之同名原著，由董子健領銜主演、海清友情出演、邱天特別出演、董寶石主演。監製刁亦男曾以「白日焰火」拿下第64屆柏林國際電影節最佳影片金熊獎，而編導張大磊則以處女作「八月」奪得第53屆臺灣電影金馬獎最佳影片。

愛奇藝首席內容官王曉暉表示：「首部華語劇集能夠入圍角逐三大電影節大獎，書寫了歷史。這是國際舞台對當代華語劇集實力的認可。希望有更多優秀的華語創作被世界看到，在國際舞台上發光。」

編導張大磊表示：「感謝愛奇藝能給年輕導演一次自由創作的機會，把喜愛的文學作品變成光影出現在眼前，實在太幸福。是劇集也好是電影也罷，它們都是一段凝結的時光讓我們走進去，和裡面的人在一起。」

監製刁亦男表示：「我覺得（導演）大磊年紀輕輕的，但對舊時光特別有感覺，特別老派，對懷舊勁爆金曲與港台影視癡迷到能發展成戀情的程度。他將『平原上的摩西』當電影拍，也成功地克服了製作周期與資源的挑戰，後來我們看到成片，整鍋小火慢燉，好吃的玩意兒都藏在裡面，嘗幾口就是一個驚喜。」

該劇講述一起計程車司機被殺案而揭開的陳年往事。曾經的叛逆少年（董子健飾演）成為刑警後負責偵查七年前的舊案疑犯，線索卻逐漸指向了兒時留給自己美好記憶的鄰家父女 。隨著調查的深入，一顆煙頭讓案情撥雲見日，刑警悲哀的發現，自己可能也是當年那場慘案的參與者。

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