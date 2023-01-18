梁詠琪為外婆剪短髮 意外紅遍亞洲

梁詠琪當年剪短頭髮的原因全為了外婆。(取材自微博)

香港 女星梁詠琪（Gigi）堪稱「短髮女神」代表，剛出道時一頭短髮就令人印象深刻，日前她上節目「時光音樂2」，再次唱起經典歌曲「短髮」，勾起粉絲們不少回憶，梁詠琪還透露自己剪短髮的原因，大家聽完後相當感動。

香港01報導，梁詠琪的一首「短髮」紅遍大街小巷，到現在都依然受到大家喜愛，這首歌更是奠定了她清新脫俗的玉女 形象。梁詠琪在節目上透露，其實自己在出道之前一直都是留長髮，會把頭髮剪短是為了外婆。

梁詠琪說：「那時候我還在讀書，記得我外公過世，我不知道怎麼去安慰我的外婆，那時候她常常念我，『妳這長頭髮太長，妳又這麼瘦，營養都到頭髮了』，我那時候覺得想做件事情給她一個安慰或驚喜，就覺得剪個頭髮也許她會開心一點，我就剪了。」後來梁詠琪的公司看準她短髮特別的氣質，就為她量身打造了一首歌「短髮」，沒想到一推出就大受好評，短髮也因此成為梁詠琪的標誌。

這首歌勾起不少人回憶，梁詠琪也在微博 表示：「這是一首26歲的歌，也是很多人認識我的開始。短髮是我的標誌，帶我走出香港。再唱這首歌，真的百感交集，好像坐著時光機回到1997年。」而「短髮」同名專輯當年在全亞洲狂賣200萬張，相當厲害。