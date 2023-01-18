我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗米華案 周焯華被控289宗罪 部分罪成判囚18年

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

梁詠琪為外婆剪短髮 意外紅遍亞洲

娛樂新聞組╱綜合報導
梁詠琪當年剪短頭髮的原因全為了外婆。(取材自微博)
梁詠琪當年剪短頭髮的原因全為了外婆。(取材自微博)

香港女星梁詠琪（Gigi）堪稱「短髮女神」代表，剛出道時一頭短髮就令人印象深刻，日前她上節目「時光音樂2」，再次唱起經典歌曲「短髮」，勾起粉絲們不少回憶，梁詠琪還透露自己剪短髮的原因，大家聽完後相當感動。

香港01報導，梁詠琪的一首「短髮」紅遍大街小巷，到現在都依然受到大家喜愛，這首歌更是奠定了她清新脫俗的玉女形象。梁詠琪在節目上透露，其實自己在出道之前一直都是留長髮，會把頭髮剪短是為了外婆。

梁詠琪說：「那時候我還在讀書，記得我外公過世，我不知道怎麼去安慰我的外婆，那時候她常常念我，『妳這長頭髮太長，妳又這麼瘦，營養都到頭髮了』，我那時候覺得想做件事情給她一個安慰或驚喜，就覺得剪個頭髮也許她會開心一點，我就剪了。」後來梁詠琪的公司看準她短髮特別的氣質，就為她量身打造了一首歌「短髮」，沒想到一推出就大受好評，短髮也因此成為梁詠琪的標誌。

這首歌勾起不少人回憶，梁詠琪也在微博表示：「這是一首26歲的歌，也是很多人認識我的開始。短髮是我的標誌，帶我走出香港。再唱這首歌，真的百感交集，好像坐著時光機回到1997年。」而「短髮」同名專輯當年在全亞洲狂賣200萬張，相當厲害。

香港 玉女 微博

上一則

金志洙認霸凌道歉後反提告 判決確認爆料者無罪 他擬上訴

下一則

許光漢全裸跳鋼管舞 渾圓屁股被看光

延伸閱讀

賈靜雯媽媽70大壽 凍齡美貌網友驚呆：找不到是哪位?

賈靜雯媽媽70大壽 凍齡美貌網友驚呆：找不到是哪位?
洪金寶慶71歲生日 坐輪椅大啖草莓精神佳

洪金寶慶71歲生日 坐輪椅大啖草莓精神佳
白髮怎麼染？膚色、髮型3建議 讓妳時尚減齡

白髮怎麼染？膚色、髮型3建議 讓妳時尚減齡
觀眾吐驚人之語 陳奕迅唱一半無奈道歉了

觀眾吐驚人之語 陳奕迅唱一半無奈道歉了

熱門新聞

江長文曾是中視知名小生。（本報資料照片）

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

2023-01-12 03:43
楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。（取材自推特）

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

2023-01-11 01:18
美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊的女兒麗莎瑪莉普里斯萊，12日心臟驟停，被緊急送往加州一間醫院，54歲去世。（美聯社）

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

2023-01-12 21:08
吳卓林與Andi在加拿大多倫多排隊領免費食物。圖／摘自微博

成龍女兒拒回家過年 與母鬧翻：寧願流浪吃冷麵包

2023-01-15 13:34
金球獎去年因疫情改為直播線上公布得獎名單，今年第80屆回歸實體，於10日東岸時間晚上8時舉行頒獎典禮。（路透資料照片）

金球獎塵埃落定 它打敗「阿凡達2」奪最佳

2023-01-10 23:36
8年多前年近90的珍娜露露布莉姬妲還曾出席公開活動。（美聯社）

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

2023-01-16 09:55

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗
影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走

影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走