郭富城、梁朝偉首度大銀幕同框 秀才藝也鬥演技

郭富城(右)、梁朝偉大銀幕交鋒。(圖：華映提供)

香港 兩大影帝郭富城及梁朝偉 首度合作，在新片「風再起時」重新詮釋四大探長的故事，在前導預告中，郭富城大秀舞技，梁朝偉難得展現琴藝，增添不少看頭；另一位天王劉德華新片「潛行」也發布15秒預告，畫面槍聲、爆破不斷、殘酷的水刑，還有劉德華身穿血跡襯衫，讓人好奇。

香港新銳導演翁子光新片「風再起時」，與郭富城再續合作過的片「踏血尋梅」前緣，也力邀影帝梁朝偉加盟，分扮傳奇華探長磊樂及南江，翁子光表示：「電影 強調時代更替，風格帶有詩意，除了警匪片式的官能刺激之外，也著墨於怎樣看香港這個地方，以及香港人的心態。這是個百分百的香港故事，充滿年代感，富有特別情懷的電影。」

除了兩大影帝之外，該片更邀請了殿堂級影帝許冠文、影后金燕鈴及演技派的譚耀文、謝君豪、春夏、杜鵑及白只等人共同演出，可說是難得一見的實力派陣容共同演出。