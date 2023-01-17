向佐神隱半年現身 放閃郭碧婷：愛妳

神隱半年的向佐(右)突然在社群平台發文，向郭碧婷示愛。（取材自Instagram）

郭碧婷與香港 娛樂大亨向華強的長子向佐於2019年結婚，去年才生下第2胎，沒想到隨後有狗仔爆料，向佐疑似婚內出軌，與上空女網紅視訊的畫面也流出，即便向太陳嵐立刻否認，向佐仍持續神隱長達半年。16日他突然在社群 平台發文，並對著壽星郭碧婷放閃寫下：「I love you 老婆！」

近日，郭碧婷被爆料獨自帶著小孩搭機前往香港，不過隨後卻有網友捕捉到向佐、郭碧婷與小孩一起逛街購物。此外，因郭碧婷生日，向太也曝光郭碧婷的生日照，照片中只見向佐陪在郭碧婷身旁，看起來夫妻感情仍舊相當甜蜜。

16日晚間向佐更是曝光一家四口的照片，只見向佐抱著兒子一旁郭碧婷也燦笑著，他更在發文中甜蜜告白郭碧婷，寫下：「I love you 老婆！」似乎是在破除幾個月來的傳聞。

據悉，因為15日和16日分別是向太和郭碧婷的生日，所以婆媳倆一起過生日。他們一家6口的大合照中，向佐一手緊摟著郭碧婷的肩膀，郭碧婷則是抱著兒子，兩夫妻動作親密，看不出有任何不對勁的地方。

此前，網上盛傳兩人離婚的消息。事情起因起源於網上曝料郭碧婷帶著女兒坐飛機前往香港，當時流出的照片來看，郭碧婷打扮隨意狀態憔悴，讓網友猜測她的婚姻是否不幸福。

後來有媒體接連扒出郭碧婷的社交帳號取關向佐，以及清空社交平台夫妻恩愛痕跡等等，加深婚變猜測。之後更有爆料說她這次帶著女兒去香港是為了和向佐辦離婚手續，甚至說她患了產後抑鬱，有可能面對「淨身出戶」的困境。