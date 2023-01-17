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嗆分手 張穎穎：謝謝你懦弱的愛

娛樂新聞組／綜合報導
張穎穎先是發文回擊張蘭，之後又發文向汪小菲喊話表明分手之意。（取材自微博）
張穎穎先是發文回擊張蘭，之後又發文向汪小菲喊話表明分手之意。（取材自微博）

汪小菲與張穎穎才認愛兩個月就爆出情變分手，張穎穎16日還發出分手文不過又秒刪，可以見到他把汪小菲稱為纏人精，更讓他還是好好聽媽媽的話，而汪小菲為了挽回，還打算要跟她求婚。

張穎穎16日先是發文回擊張蘭，嗆聲「別再逼我了」，之後又發文向汪小菲喊話表明分手之意「謝謝你懦弱的愛，我不堪重負，好好聽你媽媽的話吧」，更貼出多張與汪小菲微信對話的截圖，可以見到張穎穎把汪小菲帳號改成「纏人精」，而不願分手的汪小菲為了挽回她，還表示會準備大鑽戒跟她求婚，兩人可以盡快結婚生孩子，還不斷強調「妳是我最愛的女人」。

張穎穎雖然之後秒刪貼文，但早已被截圖，網友忍不住酸「這家人沒完沒了 他們不累看客都累了」、「滿眼都是生孩子」、「他怎麼天天想結婚，想生孩子，結婚和生孩子好像是個套餐，必須全選」、「張咋每次都是發聊天記錄 每次都把這些私密內容公佈於眾 能換個別的招數嗎」、「汪小菲找女朋友的眼光真不敢恭維」、「他家故事比西遊記還長」。

而汪小菲這次不挺親媽，還闖進張蘭直播間留言要張蘭「別立人設了」，但張蘭並未有特別的反應。

對於汪小菲為了張穎穎不惜嗆親媽，網友紛紛痛罵「養出這種兒子真是造孽，不如生塊叉燒」、「蘭姐單飛吧，扔了這拖油瓶」、「張蘭可以把他拉黑，省得被親兒背刺」、「生出這種兒子真糟心」，還有網友打趣支持汪小菲和張穎穎雙飛出道，免得禍害張蘭，還有人懷疑說不定是張穎穎拿汪小菲的手機發的評論。

汪小菲 微信 手機

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