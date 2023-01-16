陳奕迅紅館最終場 1舉動女兒淚崩 驚喜宣布「台灣開唱」

陳奕迅向女兒比出愛心手勢。（圖：ESL Limited提供）

金曲歌王陳奕迅的香港 紅館最終場「Fear and Dreams」演唱會完美落幕，不同於過去場次，安可一連帶來5首歌曲，全場觀眾感動噴淚，連他的女兒陳康堤也不例外。而他預計休息半個多月之後全心投入巡迴行程，預計會先到新加坡 、馬來西亞及台灣，令人期待。

陳奕迅安可選擇「人啊人」、「暴殄天物」，全場歌迷狂叫安可，他笑稱：「不用你們說，我已經設計好了。」隨即響起當年慶祝女兒出生時所做的歌曲「大個女」前奏，愛女陳康堤在台下激動噴淚，他還貼心地向女兒比了愛心手勢。

陳奕迅的女兒陳康堤(中)感動掉淚。（圖：ESL Limited提供）

陳奕迅表示，「我到48歲，有不少新體驗，不知何時開始喜愛上『承傳」這2個字，最好是一些好東西，希望可以承傳給下一代，不好的也會出現，希望他們學到什麼是好，什麼是不好。其實做人真的不用想太多，只要你真心，真誠分享，有愛就好。」

他也說因為有了上一代，自己才能夠做喜歡的事情，想把「單車」一曲送給辛辛苦苦的上一代，更不忘向坐在台下的父母道謝：「我愛你，爸爸媽媽。」然後不忘示愛老婆，「我也愛我老婆，哎呀別說了！他們不太吃這套，太肉麻。哈哈。」

此外，歌迷準備寫有「從前沒講，今次要說多謝你」的應援手牌，陳奕迅先是虧浪費錢，但看到盛大場面忍不住說：「好震撼！我想拍下來。」最後他以「歌頌」一曲為演出畫下句點，感性表示27年的音樂路遇到很多出色的合作同伴，「沒了他們的話，我們今晚是一個talk show ，沒有歌，沒戲好唱，所以我要好好向他們致敬，希望大家跟我一起給他們掌聲。」

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