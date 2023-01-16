「老炮兒」資深演員101歲逝世 兒是知名導演管虎

管宗祥(左)演出兒子管虎執導電影「老炮兒」。（取材自微博）

中國國家一級演員管宗祥傳出逝世消息，享嵩壽101歲。管宗祥是知名導演管虎的父親，父子倆曾經一起合作過電影 「老炮兒」，該片讓馮小剛奪下金馬獎最佳主角，管宗祥則在片中飾演二爺。

管宗祥家屬表示，管宗祥在家人的陪伴下安詳離世，決定「將舉行小型親友追思會，以供親友向先生作最後的致意」。

北京 日報報導，管宗祥1922年出生於山東，是中國共產黨 黨員，國家的一級演員。1946年加入中國共產黨，後在第三野戰軍七兵團35軍政治部文藝宣傳大隊任副隊長。

管宗祥自1942年投入演藝工作，1949年擔任北京電影製片場的演員，長達77年、從歌劇、話劇、京劇到電視電影，參與近百部影視劇作品，有「電影瘋人」的稱號，代表作包括「包氏父子」、「良宵血案」等片，後期則有2012年張揚執導的「飛躍老人院」和2015年由管虎執導的「老炮兒」等。

管宗祥為了力挺兒子管虎，在「老炮兒」參與演出「二爺」一角，與男主角馮小剛有多場對手戲，雖然台詞不多但角色舉足輕重。

曾與管宗祥合作過的製作人得知管宗祥去世的消息後非常難過，透露：「我們最後一次見面是2019年，後來他們搬到了燕郊的養老院住，但我們一直有聯繫，希望老人家一路走好！」