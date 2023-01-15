陸劇男神「比腕力骨折」急送醫 網揭：同家電視台害高以翔猝死

張新成在綜藝節目的比腕力環節中意外骨折。（取材自微博）

因陸劇「以家人之名」而受到關注的男星張新成，擁有帥氣外型，有陸劇男神之稱，然而近日傳出他在拍攝浙江衛視的綜藝節目時，因為「比腕力」導致手臂骨折，網上傳出就醫照片。不少網友想起當年台灣男星高以翔也是在錄製該台節目時猝死 ，引爆網友怒火。

網上流出的照片可以見到張新成的手臂包紮著，「我們的客棧」節目組發文致歉，並說明張新成是在節目中玩「比腕力」時意外受傷，手臂骨折，當下節目組立刻將他送往醫院檢查，聲明指出，「經過治療後，已返回飯店休息。並表示將會全程陪同張新成治療直到康復，」

另一方面張新成工作微博 也發文報平安「本哥在節目錄製期間，意外手臂受傷，已於第一時間送醫治療。現已無大礙，請大家不要擔心」。

然而事情曝光後引發外界極大反彈，抨擊節目製作單位輕忽藝人遊戲時的安全，「我們的客棧」是浙江衛視的熱門實境節目，過去曾發生高以翔在錄製該台節目時猝死，因此網友卻忍不住批「殺人台style」。