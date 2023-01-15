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星爺超親民 IG親回百位名人 翻牌柯佳嬿「想見你」

記者陳建嘉／綜合報導
周星馳開Instagram親回百位名人留言，包括台灣藝人柯佳嬿。（取材自Instagram）
周星馳開Instagram親回百位名人留言，包括台灣藝人柯佳嬿。（取材自Instagram）

喜劇天王周星馳去年驚喜開通Instagram，至今有47萬網友追蹤，近日他PO文要大家許下新年願望，眾多港台名人上陣留言，竟都驚喜獲得周星馳回應。

其中台灣男星坤達為了回應「食神」的「撒尿牛丸」經典場景，留言許願「希望拍食神2」，周星馳幽默回覆「正有此意，萬事俱備只欠東風」；老婆柯佳嬿則現身表示「想見到星爺」，結果周星馳更妙語如珠引用柯佳嬿近期強打電影，一語雙關表示「我也想見你」。

周星馳開Instagram親回百位名人留言，包括台灣藝人柯佳嬿(見圖)。（取材自...
周星馳開Instagram親回百位名人留言，包括台灣藝人柯佳嬿(見圖)。（取材自微博）

另外，台灣藝人李易也搬出兒子留言，「拍九品芝麻官續集！我兒子今年8歲，看少林足球都看到哈哈大笑！也希望有少林足球續集 」他幽默回應「搞個九品芝麻足球」。

至於台灣棒球隊「Rakuten Girls」樂天女孩琳妲（林羿禎）留言：「星爺，我想送你我的內褲」沒想到周星馳真的回覆琳妲，問：「有什麼顏色選？」讓琳妲彷彿像中大獎般狂喜，特地截圖發文：「原來星爺真的會回覆，好神奇哦！」

新生代美籍華裔女歌手Karencici則是留言自我推薦，「哥，我長得像條魚，想演美人魚2」，釣出周星馳回「早說嘛，美人魚3吧」，親切程度，讓網友直呼神奇。

周星馳 足球 電影

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