我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾客機墜毀 72人全數罹難 含15名外國公民

舊金山「重返辦公室」全美最慢 較2年前仍低40%

劉亦菲霸氣摟腰 李現羞笑自稱「小嬌妻」

記者楊起鳳／綜合報導
劉亦菲(右)和李現的曖昧升級，觀眾叫好。（取材自微博）
劉亦菲(右)和李現的曖昧升級，觀眾叫好。（取材自微博）

中國女星劉亦菲與男星李現主演的療癒系陸劇「去有風的地方」，清新溫暖的風格在開播後受到不少好評，男女主角顏值吸睛，演起對手戲CP火花不斷，相當賞心悅目，就連劇中出現的美景、民宿以及米線、鮮花餅、黃燜雞等美食也都引起一波討論。

一度將事業重心轉到電影演出上的劉亦菲，去年透過古裝劇「夢華錄」成功重返戲劇圈，引起高度關注。「去有風的地方」是她第一部主演的時裝劇。

提起選擇這部作品的原因，劉亦菲說：「劇中沒有太多角色之間產生矛盾、衝突的戲，這其實更難演繹，我也是抱著挑戰的心態接下這部作品，劇情的表達方式跟戲劇結構都很特別，感情戲也不落俗套，真誠且充滿溫暖。」

跟劉亦菲搭檔的是以「親愛的，熱愛的」一劇走紅的李現，他在劇中飾演「謝之遙」一角。

兩人戲裡戲外互動都CP感滿滿，幕後花絮裡，李現在彩排時聽見導演要他表現得更溫柔一點後，他馬上調皮地用鼻音嬌喊「你怎麼才來啊？」而劉亦菲則是一坐下便摟住李現的腰，他見狀邊扭身體邊羞笑說：「她摟著我，這是摟著小嬌妻嗎？哎呀呀～」逗樂劉亦菲，拍攝現場氣氛歡樂。

劉亦菲 導演 電影

上一則

日本傳奇樂團主唱病逝 3年前腦瘤動刀 坂本龍一哀悼

下一則

陳以文2度當爸 「台灣犯罪故事」養惡女宋芸樺

延伸閱讀

「步步驚心」若蘭祕婚 劉心悠砸290萬築愛巢

「步步驚心」若蘭祕婚 劉心悠砸290萬築愛巢
一句「我不需要粉絲」惹脫粉潮 陸版F4男星道歉了

一句「我不需要粉絲」惹脫粉潮 陸版F4男星道歉了
劉亦菲新劇評價兩極 被酸演技好但發福了

劉亦菲新劇評價兩極 被酸演技好但發福了
「神仙姐姐」劉亦菲轉型時裝劇 李現被讚好會親

「神仙姐姐」劉亦菲轉型時裝劇 李現被讚好會親

熱門新聞

江長文曾是中視知名小生。（本報資料照片）

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

2023-01-12 03:43
蔡依林演唱會上的「裸鑽尤物」造型相當火辣。記者吳致碩／攝影

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

2023-01-07 12:00
楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。（取材自推特）

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

2023-01-11 01:18
美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊的女兒麗莎瑪莉普里斯萊，12日心臟驟停，被緊急送往加州一間醫院，54歲去世。（美聯社）

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

2023-01-12 21:08
葉童白髮現身「萬千星輝頒獎典禮」，引起網友討論。圖／摘自TVB

59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？

2023-01-08 14:46
金球獎去年因疫情改為直播線上公布得獎名單，今年第80屆回歸實體，於10日東岸時間晚上8時舉行頒獎典禮。（路透資料照片）

金球獎塵埃落定 它打敗「阿凡達2」奪最佳

2023-01-10 23:36

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人