劉亦菲霸氣摟腰 李現羞笑自稱「小嬌妻」

劉亦菲(右)和李現的曖昧升級，觀眾叫好。（取材自微博）

中國女星劉亦菲 與男星李現主演的療癒系陸劇「去有風的地方」，清新溫暖的風格在開播後受到不少好評，男女主角顏值吸睛，演起對手戲CP火花不斷，相當賞心悅目，就連劇中出現的美景、民宿以及米線、鮮花餅、黃燜雞等美食也都引起一波討論。

一度將事業重心轉到電影 演出上的劉亦菲，去年透過古裝劇「夢華錄」成功重返戲劇圈，引起高度關注。「去有風的地方」是她第一部主演的時裝劇。

提起選擇這部作品的原因，劉亦菲說：「劇中沒有太多角色之間產生矛盾、衝突的戲，這其實更難演繹，我也是抱著挑戰的心態接下這部作品，劇情的表達方式跟戲劇結構都很特別，感情戲也不落俗套，真誠且充滿溫暖。」

跟劉亦菲搭檔的是以「親愛的，熱愛的」一劇走紅的李現，他在劇中飾演「謝之遙」一角。

兩人戲裡戲外互動都CP感滿滿，幕後花絮裡，李現在彩排時聽見導演 要他表現得更溫柔一點後，他馬上調皮地用鼻音嬌喊「你怎麼才來啊？」而劉亦菲則是一坐下便摟住李現的腰，他見狀邊扭身體邊羞笑說：「她摟著我，這是摟著小嬌妻嗎？哎呀呀～」逗樂劉亦菲，拍攝現場氣氛歡樂。