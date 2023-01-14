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粉絲矛盾掀罵戰 王俊凱長文勸導

娛樂新聞組╱綜合報導
粉絲鬧矛盾罵戰不斷，王俊凱罕見在微博罕寫下長文勸導。(取材自微博)
粉絲鬧矛盾罵戰不斷，王俊凱罕見在微博罕寫下長文勸導。(取材自微博)

中國人氣組合TFBOYS隊長王俊凱，微博擁有逾8000萬粉絲，近日罕見在微博罕寫下長文勸導粉絲「不要主動、被動攻擊別人，不要抱著戾氣生活，希望粉絲們可以找回快樂的初心」，貼文一出立即登上熱搜，目前有逾3億閱讀量。

綜合媒體報導，王俊凱粉絲傳內部出現矛盾，罵戰不斷，面臨分裂，連經紀公司也難平息，不得不請出偶像本人來勸導。

王俊凱表示：「我也希望我的粉絲都能是快樂的，是正能量的，是在各自生活中都擁有無限精采與可能的。但我經常看到的卻是摩擦無端升級，事情逐漸失真，最終走向罵戰，無盡曲解、互相造謠和一些離譜到沒邊兒的方向。我知道很多情況下大家都是關心則亂，但大家卻因此經常陷入負面情緒中，這是我非常不願意、甚至是討厭看到的氛圍。我真心希望，大家可以友善發言，客觀陳述，不要攻擊他人，别吵别鬧，都好好的。」

另外，他希望粉絲可以找回快樂的初心，期待每次見面都是開開心心的，他表示：「大家不要抱著戾氣生活，不要主動或者被動地去攻擊他人，也不要因為外界因素而做出一些不好的行為，一定要理性看待這些事情，要堅定地做美好的自己。」

王俊凱語重心長勸導粉絲，說自己的新年願望很簡單，就是希望所有因為他而相遇的朋友，都可以開開心心的。

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