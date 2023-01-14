王嘉爾倫敦開唱 轟外媒抹黑中國掀話題

王嘉爾倫敦演唱會上一段熱血的「愛中國宣言」，引爆話題。(取材自微博)

韓團GOT7香港 成員王嘉爾最近舉辦個唱「MAGIC MAN世界巡迴演唱會」，日前在英國 倫敦開唱，除了熱舞唱跳、性感精實身材讓粉絲瘋狂外，更引爆話題的是他在演唱會上一段熱血的「愛中國宣言」。

綜合媒體報導，在倫敦站演唱會中，王嘉爾身穿透視裝上陣，展現精壯好身材，再加上充滿科技感的妝容，整體裝扮非常酷。除了性感裝扮掀起高潮外，王嘉爾在演唱會上怒懟外媒造謠抹黑中國，他先是以英文向倫敦的粉絲自我介紹「我是來自中國的王嘉爾」，並90度鞠躬，接著繼續說道：「大家聽清楚，實在有太多的ＸＸ媒體在胡扯，中國根本不是他們說的那樣。」

他停頓一下後接著怒斥「ＸＸ的媒體，全都是胡說八道，只要你來過中國一次，你就會感受到這是一個多棒的地方。」

王嘉爾還說道：「我不知道那些人在耍什麼花招。我是一個藝術家，一個藝人，一個市民，一個普通人，我不知道也不在乎。現在太多這樣的媒體訊息，這就是為什麽你們一定要對媒體訊息保持警惕。」