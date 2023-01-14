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「步步驚心」若蘭祕婚 劉心悠砸290萬築愛巢

娛樂新聞組╱綜合報導
劉心悠已低調結婚成為人妻。(取材自微博)
劉心悠已低調結婚成為人妻。(取材自微博)

女星劉心悠在陸劇「步步驚心」中飾演「若蘭」收獲許多粉絲，近日傳出她已在去年最後一天悄悄結婚，成為人妻。

綜合媒體報導，41歲的劉心悠在去年12月31日與圈外男友結婚，婚禮十分低調，男方是普通上班族，小她好幾歲，兩人的婚禮僅親戚到場，未邀請圈內友人參加。劉心悠回應媒體親證喜事，表示很開心找到了另一半，並感謝大家祝福。

報導指出，劉心悠日前砸2250萬港幣(約290萬美元)首度在香港置產，面積2100平方呎，屬四房套戶連三廳間隔，她表示早就想入市，趁著近期樓價下跌，又物色到夢想房，所以決定入手；如今傳出婚訊，外界認為此房可能是她為新婚準備的愛巢。

據報導，台灣出生的劉心悠，2005年赴香港發展，2011年在陸劇「步步驚心」飾演女主角若曦的姐姐若蘭，蕙質蘭心的形象給觀眾留下深刻印象；由於她出道多年鮮少傳出緋聞，感情世界始終成謎。

不過，劉心悠2020年曾傳出蕾絲情引起熱話，當時網路流傳一名加拿大女大生在網上PO文「和一個算是三線女藝人曖昧了一個月」，說曾與某女星祕密交往，斷斷續續連載了兩年，網友根據連載內容所形容的「女星」特質，猜測故事主角是劉心悠；其後劉心悠在社交網發文寫道：「謠言」。

在陸劇「步步驚心」中飾演「若蘭」的劉心悠，已低調結婚成為人妻。(取材自微博)
在陸劇「步步驚心」中飾演「若蘭」的劉心悠，已低調結婚成為人妻。(取材自微博)

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