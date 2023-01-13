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甄子丹將登Running Man宣傳 新片隔10年合作惠英紅

記者梅衍儂、黃保慧／綜合報導
甄子丹將到南韓綜藝節目「Running Man」作客。（取材自Instagram）
甄子丹將到南韓綜藝節目「Running Man」作客。（取材自Instagram）

南韓綜藝「Running Man」在海內外都有高人氣，除了韓天團BIGBANG、BLACKPINK都上過，國際巨星成龍、湯姆克魯斯（Tom Cruise）也都曾到節目作客。最近Running Man官方Instagram貼出一段功夫巨星甄子丹的預告影片，他用中文說：「Running Man的所有人，我們不見不散。」表示將會亮相。

甄子丹近日忙宣傳自身監製及主演的電影「天龍八部之喬峰傳」，本月19日在香港上映，除了中國各地，他也將赴韓宣傳，這次上「Running Man」就是為了打片，預計17日拍攝，暫定下月中播出。甄子丹在影片中用中文說：「Running Man的所有人，我們不見不散，你們準備好了嗎？I see you later。」讓不少粉絲看了都相當期待。

「天龍八部之喬峰傳」由甄子丹監製、導演及主演；金馬影后惠英紅、香港金像獎影后劉雅瑟共同演出，並集合金獎幕後班底，打造武俠電影新章節。近日公布正式預告，可見甄子丹飾演的「喬峰」因為身世之謎而引發一連串的武林紛爭，影后惠英紅已多年沒拍動作場面，為了他再展好身手，她笑說：「和子丹十年後再合作，還是打了一點點，他把我拍得很好看呢！」兩人10年前合作「武俠」，打了一場精采的動作場面。

惠英紅還大讚：「『天龍八部之喬峰傳』給我第一個感覺是很前衛，因為古裝電影卻有西部牛仔電影的風味出來。」對於演出眼中只有愛情的阮星竹一角，惠英紅對角色演繹也加入新元素：「阮星竹這個角色本來是一個腦袋空空的女人，這次我有稍微改動一些，將傻大姐的感覺拿走，放回一些俠女的味道，因為子丹想整體有一點江湖味的感覺。」

對於「天龍八部之喬峰」，惠英紅給予高度評價：「因為我之前曾跟子丹合作過，他所有電影我也都有看過，這部電影我覺得是他最好的作品。」

電影 甄子丹 香港

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