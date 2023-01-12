郭碧婷產後露臉 獨自帶孩子搭飛機面容憔悴

郭碧婷相較之前的光采，憔悴不少。(取材自微博)

近日有八卦 媒體在社交平台上曬出女星郭碧婷的最新視頻，原來是有網友坐飛機偶遇郭碧婷帶著孩子回香港 ，並且拍了影片，這也是郭碧婷自生完孩子、老公向佐緋聞流傳後首次露面，近況曝光引來無數網友關注，覺得他看起來整個人憔悴許多。

貓眼娛樂報導，影片中只見郭碧婷身穿咖色大衣，內搭白色衛衣，戴口罩 遮住自己樣貌，打扮低調的她還是被人認了出來，而且她還帶著孩子，臉色看起來很差，跟從前風采照人的樣子相差非常大。從眼神中可以看出郭碧婷十分疲憊，狀態也不如以往，看來最近發生的事情確實影響她坐月子的心情，婚前婚後判若兩人。

據報導，此前網路上流傳出很多有關向佐出軌的八卦新聞，有媒體報導，向佐在郭碧婷懷孕時期與一名女子舉止十分親密，還一同返回自己和郭碧婷的婚房，當時就成了熱點，不過後來向太出面解釋，稱該女子是向佐的姊姊，雖然不是親的，但兩人關係很好。

一波未平一波又起，向佐接著又被爆出與一名女子發曖昧視頻，當時該女子已經要睡覺了，穿著十分暴露，兩人的畫面引人遐想。