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譚松韻變「直進女」 直球追愛狂撩王凱

記者楊起鳳／綜合報導
王凱(右)和譚松韻合作有很多粉紅泡泡。(取材自微博)
王凱(右)和譚松韻合作有很多粉紅泡泡。(取材自微博)

職場戀愛雙修劇「向風而行」，由「瑯琊榜」王凱與人氣女星譚松韻合作，以民航為主題背景，嚴苛自律著稱的飛行部副部長顧南亭(王凱飾)，因為公司改制意外，與性格颯爽不羈的飛行員程霄(譚松韻飾)成為上下屬和師徒關係，面對接踵而來的各種各樣的突發航空事件，兩人共同攜手化險為夷的故事。

劇中譚松韻從與王凱互看不順到後期喜歡上王凱，開始直球追愛自己的上司，有不少主動撩王凱的劇情不但會直問「你真的沒有喜歡過我嗎？」更直不自禁偷親王凱，種種舉動都讓觀眾們看得心癢癢，並期待著譚松韻能追愛成功，成功帶動了站內表現。

譚松韻表示在看劇本時被嚇到「男女之間還可以這樣」，她相當欽佩角色的直接與勇敢，「程霄太會了，簡直是我學習的榜樣」。

從「瑯琊榜」靖王一角受到大家關注的王凱，斯文外表、眉宇間透漏著溫柔氣質電翻一眾粉絲，在劇中他面對譚松韻狂熱追求，卻因過往傷心記憶，一直避嫌不願正面回應譚松韻，卻又放不下時刻關注著她，讓女生是很混淆。

其中一場戲譚松韻酒醉，被王凱送回家，女生醉醺醺地伸出雙臂摟住了王凱的脖子，問他來做什麼？「又來關心我，然後再繼續拒絕我嗎？」說完也向王凱說「我放棄了」，讓王凱心裡很不好受，看著譚松韻時的電眼深情都讓網友直呼「受不了」。

劇中王凱擔任機長，劇中除了西裝之外，飛行時穿上飛行員制服的樣子更被網友讚「王凱是制服的神」對此他在受訪時笑道「搞得我好像除了穿制服，穿別的衣服都不好看似的」幽默回應觀眾們的稱讚。

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