草蜢38年沒解散 愛漂亮 互罵不打「臉」

草蜢蔡一智(左起)、蔡一傑和蘇志威一出場就喚起許多人的回憶。(記者沈昱嘉／攝影)

香港 殿堂級組合草蜢暌違13年將於3月18日三度在台北小巨蛋開唱，記者會上三人大方承認會借助機器拉提臉部和增生膠原蛋白，蔡一傑笑說：「我有皺紋啊！」蘇志威也表示，三人的年紀有皺紋很正常，蔡一智則說：「我比較走古老手法，每天自己推臉。」

三人對台灣的一切相當懷念，處處都是回憶，蔡一傑笑說：「飯店幫我拿行李的朋友說『我30年前也幫你拿過行李』。」當年他們住的西華飯店已經熄燈，有些餐廳也歇業，「雖然很多事改變，但我們的情感和回憶沒有變。」

年近60的草蜢外型和體力都維持得相當好，蔡一傑說：「除了運動，我們也是愛美一族，常去美容院做Facial，兩個禮拜去一次。」坦言會用醫美機器輔助，此外他每天在健身 房三個半小時，游泳 45分鐘內完成4000公尺，跑山2小時。蔡一智則當場秀出六塊腹肌，還指導別人怎麼摸他的腹肌才能感受紋理。

問到出道38年不解散的秘訣，草蜢說除了自重自愛，彼此相處像家人，有不對就直接罵，蔡一智笑說：「曾罵過『你去死吧』！」曾打過架嗎？蔡一傑一驚：「怎麼會？我們這麼愛漂亮，不能打臉啊！」

至於演唱會嘉賓，他們表示周董有幫他們寫過歌，希望他有機會來看，並說很欣賞A-Lin和Jolin，希望「雙令」也可以來，蔡一智笑說：「我們那一代是瓜哥、菲哥、哈林，最希望他們來。」