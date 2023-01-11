我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

余景天粉絲機場暴動 官媒批：誰給的底氣

娛樂新聞組╱綜合報導
男星余景天因參加選秀節目收獲高人氣。 (取材自微博)
男星余景天因參加選秀節目收獲高人氣。 (取材自微博)

因為參加南韓選秀節目紅回中國的20歲男星余景天，近日現身上海虹橋機場時被大批粉絲包圍，機場警察為了維護秩序，將他拉扯到電梯口，此舉被粉絲砲轟，衝突畫面曝光後在引起網路正反論戰，中國官媒發表嚴厲批評，「粉絲行為是誰給的底氣？」對此余景天也發聲明道歉。

ETtoday報導，根據現場畫面，當時余景天一現身，立刻吸引大批粉絲圍觀，現場一度陷入混亂，必須由機場警員開路才能緩慢移動，期間卻一度爆發肢體衝突，一名警員激動對著余景天大吼：「你到底在幾樓啊？現在誰接你的？快點！下去快點讓開！你知道多少人在玩這個東西吧？」

後來該名警察突然伸手抓住余景天背部外套，用力拉扯引領他前往電梯口，動作一出，立刻掀起全場粉絲激動大喊「你要幹嘛呀」、「你不要推他呀！」過程中，余景天雖然戴著口罩，仍不難看出眼神驚慌，但期間並未反抗或出口罵人，始終順從對方引導。

粉絲行為引來官媒人民網批評，斥責粉絲不明是非，不尊重警察，直言「接機造成擁堵已經危及公共秩序，不僅不聽從員警勸告，反而對員警有諸多抱怨，這種損害公共利益的行為應受到譴責。」

對此，余景天隨後也在微博文：「對1月4日在虹橋機場發生的擁堵事件，我深感愧疚和自責，也給現場的警察同志、工作人員和旅客道歉，對不起給大家造成了不必要的麻煩。抱歉這件事帶來了很惡劣的影響，本人保證以後會堅決杜絕這種情況發生，也會虛心接受大家的批評和指正，感謝大家的提醒和監督！對不起！」

余景天現身機場遭警察拉扯。 (取材自微博)
余景天現身機場遭警察拉扯。 (取材自微博)

警察 機場 口罩

上一則

77歲衛子雲天天練功 女兒是「想見你製片」

下一則

安潔拉貝瑟奪金球女配 感性謝謝漫威粉絲

延伸閱讀

最牛飛友 北京90後1年搭機293次 比一般飛行員還多

最牛飛友 北京90後1年搭機293次 比一般飛行員還多
CSIS學者：須提升中國侵略台灣不確定性

CSIS學者：須提升中國侵略台灣不確定性
中國機場圍欄、大白消失 她下機聞到家鄉味想哭

中國機場圍欄、大白消失 她下機聞到家鄉味想哭
南蘇丹總統「公然尿失禁影像」遭外洩 國安逮官媒6名新聞工作者

南蘇丹總統「公然尿失禁影像」遭外洩 國安逮官媒6名新聞工作者

熱門新聞

蔡依林出道22年，在演唱會上秀出最大造型尺度。（圖：凌時差提供）

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

2023-01-06 19:45
蔡依林演唱會上的「裸鑽尤物」造型相當火辣。記者吳致碩／攝影

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

2023-01-07 12:00
小甜甜(右)與先生宋晉賢。(摘自臉書)

小甜甜控家暴、教會惡行 懶人包10大重點一次看

2023-01-05 14:40
楊冪演唱時火辣身材若隱若現。（取材自YouTube）

楊冪跨年表演「巨胸上下晃動」 觀眾視角瘋傳

2023-01-05 21:29
宋先生拿著小甜甜手機內的影片曝光，稱小甜甜也有打他。（取材自臉書）

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

2023-01-05 23:15
楊冪日前登上湖南衛視跨年晚會。（取材自微博）

楊冪跨年表演「巨胸彈跳」 觀眾視角影片臉紅：暈了

2023-01-06 02:26

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎