余景天粉絲機場暴動 官媒批：誰給的底氣

男星余景天因參加選秀節目收獲高人氣。 (取材自微博)

因為參加南韓選秀節目紅回中國的20歲男星余景天，近日現身上海虹橋機場 時被大批粉絲包圍，機場警察 為了維護秩序，將他拉扯到電梯口，此舉被粉絲砲轟，衝突畫面曝光後在引起網路正反論戰，中國官媒發表嚴厲批評，「粉絲行為是誰給的底氣？」對此余景天也發聲明道歉。

ETtoday報導，根據現場畫面，當時余景天一現身，立刻吸引大批粉絲圍觀，現場一度陷入混亂，必須由機場警員開路才能緩慢移動，期間卻一度爆發肢體衝突，一名警員激動對著余景天大吼：「你到底在幾樓啊？現在誰接你的？快點！下去快點讓開！你知道多少人在玩這個東西吧？」

後來該名警察突然伸手抓住余景天背部外套，用力拉扯引領他前往電梯口，動作一出，立刻掀起全場粉絲激動大喊「你要幹嘛呀」、「你不要推他呀！」過程中，余景天雖然戴著口罩 ，仍不難看出眼神驚慌，但期間並未反抗或出口罵人，始終順從對方引導。

粉絲行為引來官媒人民網批評，斥責粉絲不明是非，不尊重警察，直言「接機造成擁堵已經危及公共秩序，不僅不聽從員警勸告，反而對員警有諸多抱怨，這種損害公共利益的行為應受到譴責。」

對此，余景天隨後也在微博文：「對1月4日在虹橋機場發生的擁堵事件，我深感愧疚和自責，也給現場的警察同志、工作人員和旅客道歉，對不起給大家造成了不必要的麻煩。抱歉這件事帶來了很惡劣的影響，本人保證以後會堅決杜絕這種情況發生，也會虛心接受大家的批評和指正，感謝大家的提醒和監督！對不起！」