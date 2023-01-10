張靜初被傳「睡導演上位」哽咽宣告：傾家蕩產也要證清白

張靜初在微博發文，表示她過去10多年來遭造謠、網暴，最後下定決心打了人生第一場官司，如今官司勝訴後已過了半年，對方依舊拒絕執行法院判決不願出面道歉。（取材自微博）

曾被稱為「小章子怡」的女星張靜初當年以電影 《孔雀》走紅，後來在《門徒》與吳彥祖上演激情戲，讓她在港台小有知名度。不過人紅是非多，近來卻有傳聞指出稱她「專睡導演 」來獲取演出機會，她氣得出面提告，如今官司結果出爐，她更直言就算傾家蕩產也要證明清白。

張靜初過去曾與多位導演傳出誹聞，有傳聞更指出她遭導演太太們封殺，星途一度受阻拍不了戲；此外，她甚至還遭傳介入秦嵐和陸川的感情，又被秦嵐「抓姦在床」，事後秦嵐與張靜初都出面否認。

張靜初10日在微博 發文，表示她過去10多年來遭造謠、網暴，最後下定決心打了人生第一場官司，如今官司勝訴後已過了半年，對方依舊拒絕執行法院判決不願出面道歉。她首度談起此事，「不過拿到判決書的那一刻，壓在心頭十幾年的巨石終於被移開，面對黃謠和網暴要第一時間維權，不要走我的老路。因為『黃謠』（此指向別人造謠私生活混亂等）不會清者自清，只會愈演愈烈。」