我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后有望戰奧斯卡「等40年一場革命」

世說新聞╱好市多年貨賣清明花 華人嚇傻 不懂中國文化？

張靜初被傳「睡導演上位」哽咽宣告：傾家蕩產也要證清白

噓！星聞／即時報導
張靜初在微博發文，表示她過去10多年來遭造謠、網暴，最後下定決心打了人生第一場官司，如今官司勝訴後已過了半年，對方依舊拒絕執行法院判決不願出面道歉。（取材自微博）
張靜初在微博發文，表示她過去10多年來遭造謠、網暴，最後下定決心打了人生第一場官司，如今官司勝訴後已過了半年，對方依舊拒絕執行法院判決不願出面道歉。（取材自微博）

曾被稱為「小章子怡」的女星張靜初當年以電影《孔雀》走紅，後來在《門徒》與吳彥祖上演激情戲，讓她在港台小有知名度。不過人紅是非多，近來卻有傳聞指出稱她「專睡導演」來獲取演出機會，她氣得出面提告，如今官司結果出爐，她更直言就算傾家蕩產也要證明清白。

張靜初過去曾與多位導演傳出誹聞，有傳聞更指出她遭導演太太們封殺，星途一度受阻拍不了戲；此外，她甚至還遭傳介入秦嵐和陸川的感情，又被秦嵐「抓姦在床」，事後秦嵐與張靜初都出面否認。

張靜初10日在微博發文，表示她過去10多年來遭造謠、網暴，最後下定決心打了人生第一場官司，如今官司勝訴後已過了半年，對方依舊拒絕執行法院判決不願出面道歉。她首度談起此事，「不過拿到判決書的那一刻，壓在心頭十幾年的巨石終於被移開，面對黃謠和網暴要第一時間維權，不要走我的老路。因為『黃謠』（此指向別人造謠私生活混亂等）不會清者自清，只會愈演愈烈。」

張靜初在直播中生氣地說：「謠言把我在工作所有的努力和付出歸結為靠男人」，更表示現在若再遇到這種事，會第一時間傾家蕩產也要找到這個造黃謠的人，她說到一半更忍不住哽咽，並呼籲外界停止對女性們造黃謠。

張靜初在微博發文，表示她過去10多年來遭造謠、網暴，最後下定決心打了人生第一場官...
張靜初在微博發文，表示她過去10多年來遭造謠、網暴，最後下定決心打了人生第一場官司，如今官司勝訴後已過了半年，對方依舊拒絕執行法院判決不願出面道歉。（取材自微博）

導演 電影 微博

上一則

金球獎／柯林法洛首獲金球影帝「我們就像一家人」

下一則

金球獎不斷更新／「伊尼舍林的女妖」音樂或喜劇類最佳影片

延伸閱讀

中國導演何平病逝 享壽65歲

中國導演何平病逝 享壽65歲
楊紫瓊獲評論協會獎影后 45年來首位亞洲女星

楊紫瓊獲評論協會獎影后 45年來首位亞洲女星
「死神來了」男子大鬧航班 白帽女淡定吃瓜…竟是女星張雨綺

「死神來了」男子大鬧航班 白帽女淡定吃瓜…竟是女星張雨綺
秦嵐現身春晚彩排 大長腿吸睛

秦嵐現身春晚彩排 大長腿吸睛

熱門新聞

蔡依林出道22年，在演唱會上秀出最大造型尺度。（圖：凌時差提供）

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

2023-01-06 19:45
蔡依林演唱會上的「裸鑽尤物」造型相當火辣。記者吳致碩／攝影

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

2023-01-07 12:00
小甜甜(右)與先生宋晉賢。(摘自臉書)

小甜甜控家暴、教會惡行 懶人包10大重點一次看

2023-01-05 14:40
楊冪演唱時火辣身材若隱若現。（取材自YouTube）

楊冪跨年表演「巨胸上下晃動」 觀眾視角瘋傳

2023-01-05 21:29
宋先生拿著小甜甜手機內的影片曝光，稱小甜甜也有打他。（取材自臉書）

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

2023-01-05 23:15
楊冪日前登上湖南衛視跨年晚會。（取材自微博）

楊冪跨年表演「巨胸彈跳」 觀眾視角影片臉紅：暈了

2023-01-06 02:26

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己