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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

大叔「草蜢」秀超猛6塊肌 認做醫美 兩周1次勤保養

記者梅衍儂／即時報導
草蜢出席RE:GRASSHOPPER巡迴演唱會 記者會。(記者沈昱嘉／攝影)
草蜢出席RE:GRASSHOPPER巡迴演唱會 記者會。(記者沈昱嘉／攝影)

香港天王級組合草蜢暌違13年將於3月18日三度在台北小巨蛋開唱，10日記者會上3人大方承認會以醫美方式維持臉上狀態，會借助機器拉提臉部和增生膠原蛋白，蔡一傑笑說：「我有皺紋啊！」蘇志威也表示3人的年紀有皺紋很正常，蔡一智則說：「我比較走古老手法，每天自己推臉！」

3人2017年曾抵台出席金曲獎，對於台灣的一切都相當懷念，昨抵台一路到飯店，處處都是回憶，蔡一傑笑說：「昨天飯店幫我拿行李到房間的朋友，我對說他謝謝，他說『我30年前也幫你拿過行李』，這一次看到很多老朋友，我們留下很多足跡。」當年他們住的西華飯店已經熄燈，有些餐廳也歇業，「雖然很多事改變，但我們的情感和回憶沒有變。」

草蜢出席RE:GRASSHOPPER巡迴演唱會 記者會。(記者沈昱嘉／攝影)
草蜢出席RE:GRASSHOPPER巡迴演唱會 記者會。(記者沈昱嘉／攝影)

年過半百的草蜢，外型和體力都維持得相當好，蔡一傑說：「除了運動，我們也是愛美一族，我們3個常常會去美容院做facial，兩個禮拜去一次。」也會用醫美機器輔助，他每天在健身房3個半小時，游泳45分鐘內完成4千公尺，跑山2小時。蘇志威也靠健身房3小時、跑山1小時維持身材，蔡一智則當場秀出六塊腹肌，還指導別人怎麼摸他的腹肌才能感受紋理。

至於演唱會嘉賓，3人有一次周杰倫到香港開唱，他們有去當嘉賓，周董也有幫他們寫過歌，「希望他有機會來看。」並說很欣賞A-Lin和Jolin，希望「雙令」也可以來，蔡一智笑說：「我們那一代是瓜哥、菲哥、哈林，最希望他們來。」

草蜢出席RE:GRASSHOPPER巡迴演唱會 記者會。(記者沈昱嘉／攝影)
草蜢出席RE:GRASSHOPPER巡迴演唱會 記者會。(記者沈昱嘉／攝影)

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