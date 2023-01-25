中國電影百花齊放 2022「疫」起突圍

「奇蹟·笨小孩」刻畫了一群平凡人的艱難生活。（取材自微博）

2022年對於中國電影 來說是非常艱難的一年，因為疫情不確定性，有些電影不斷改檔，有些甚至到最後也沒有定下來，十一檔只收穫14.96億（人民幣，下同）的票房，遠不及2021年同期的43.7億，全年總票房大約290億，更創下近三年新低。然而在這樣的艱難時刻，今年仍在英雄片、商業片以及現實主義題材都繳出不少佳作。

英雄片 觀眾仍最埋單

北京 晚報報導，2022年春節檔期間，「長津湖 之水門橋」、「狙擊手」同時入市，兩部同類題材的電影在風格上完全不同。「長津湖之水門橋」場面宏大，將志願軍第七穿插連戰士為了占領水門橋而前赴後繼犧牲的英雄壯舉，以交響樂般的磅礴氣勢展現了出來。

而由張藝謀、張末父女執導的「狙擊手」，講述志願軍小分隊在敵我軍備力量懸殊的境地下，與美軍狙擊小隊展開殊死較量的故事。片中多用特寫鏡頭，讓觀眾彷彿置身於這些戰士們的身邊。

「長津湖之水門橋」最終收穫40.67億的票房，加上「長津湖」的57.75億票房，共98.42億，成為中國影史票房最高的電影。「狙擊手」也收穫6.07億不錯票房。

去年十一檔期間，包括「萬里歸途」、「平凡英雄」、「鋼鐵意志」三部電影入市，再次帶給觀眾溫暖和感動。尤其是「萬里歸途」，不同於以往主旋律電影裡視死如歸的孤膽英雄形象，張譯飾演的外交官宗大偉更像是一個普通人，但這樣的一個人最後帶領一百多位同胞走出了危險區安全回國。「萬里歸途」製作精良，外景逼真，人物真實可信，表演自然生動，15.91億的票房也說明觀眾的認可。

此外，「平凡英雄」、「海的盡頭是草原」、「鋼鐵意志」等電影，也都把目光投注在普通人的身上，用個體的命運來折射往事和背後的時代主題。

「長津湖」拿下57.75億人民幣票房。（取材自微博）

商業片 科幻喜劇齊發

據報導，自從2019年郭帆執導的「流浪地球」大賣後，中國國產科幻片鮮有爆款出現，去年7月的「獨行月球」滿足觀眾的期待。片中將科幻和喜劇兩種類型結合在一起，除了充分挖掘沈騰的喜劇表演天賦外，更是將月球場景、太空科幻素營造得非常逼真。該片最終收了31億票房，拓寬科幻電影的表現形式。

喜劇電影一直以來都是中國國產電影最受觀眾青睞的類型之一。「這個殺手不太冷靜」、「哥，你好」、「李茂扮太子」等喜劇片，都是以搞笑為主，在這樣的特殊時期，給觀眾帶來精神的放鬆與愉悅。尤其是「這個殺手不太冷靜」，讓第一次當主角的魏翔的喜劇天賦得到充分展示。

「獨行月球」將月球場景、太空科幻元素營造得非常逼真。（取材自微博）

現實題材 談生活揭人性

2022年現實主義題材電影佳作不斷。報導指出，文牧野執導的「奇蹟·笨小孩」在春節檔公映，用非常寫實的手法，刻畫一群平凡人的艱難生活，把他們的不屈和奮鬥精神展現出來。「奇蹟·笨小孩」除了收穫13.79億的高票房外，還代表中國參加第95屆奧斯卡金像獎「最佳國際影片」。

由朱一龍主演的「人生大事」，以殯葬業為題材，講述刑滿釋放的三哥在一次出殯中遇見了孤兒武小文，最終意外地改變了三哥對職業和生活態度的故事。片中對於殯葬行業的陋習和人性的醜陋有所揭示，但更多的卻是講述底層民眾之間的互助和溫暖。該片最終取得17.12億票房，朱一龍也憑藉該片獲得金雞獎最佳男演員。

由吳彥姝、奚美娟主演的「媽媽！」以直面現實的態度，講述一對母女在面對阿茲海默症時的艱難和守護。鏡頭冷靜客觀而不動聲色，兩位演員的表演從容內斂卻暗流湧動。最終，該片收穫7709萬不錯的票房，而吳彥姝和奚美娟也分別獲得北影節和金雞獎的最佳女主角。

吳彥姝、奚美娟主演的「媽媽！」講述了一對母女在面對阿茲海默症時的艱難和守護。（取材自微博）