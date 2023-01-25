年度熱搜榜 黃曉明、Baby離婚最轟動 楊冪清朝頭受矚

黃曉明跟Angelababy離婚事件，引起廣大網友關心。（取材自微博）

2022年過去，娛樂圈這一年也發生許多熱搜新聞，其中網民最關心的就是黃曉明 跟楊穎（Angelababy ）離婚，兩人分別在十大最高熱搜新聞中占據兩席地位。此外，像是楊冪 的「清朝頭」、重慶美女醫生激似邱淑貞、冬奧而金牌得主谷愛凌等也搶進去年度十大新聞。

香港01報導，根據全年數據統計，黃曉明的相關文章在2022年有近1000萬的瀏覽量，而Angelababy的相關瀏覽量更將近1500萬。黃曉明和Angelababy均是知名藝人，兩人2015年結婚時轟動娛樂圈，可惜二人雖然育有一子小海綿，但七年婚姻生活大多數各自工作，聚少離多，多次傳出婚姻亮起紅燈，直到去年1月宣布離婚，分別發文「感恩過去所有，未來仍是家人」，兒子由二人共同撫養。

而女星外貌的轉變也是網民關注對象。一向是娛樂新聞常客的楊冪，每逢有新作品面世都會登上熱搜，今年在綜藝節目「花兒與少年4」中，楊冪脫帽後出現髮際線後移，更被指是「清朝頭」，光靠髮型就已經多次進入熱搜榜單。