王源面臨脫粉危機 粉絲吐槽：舞台表現差

王源被粉絲吐槽唱功不進反退，還質疑他這一個學期在學校沒有好好練習。（取材自微博）

TFBOYS成員王源的粉絲日前在社交平台上發長文曬出自己為其打榜所花的錢，並吐槽對方現在的舞台過於糊弄，基本上沒有拿得出手的，引起瓜友們的關注。

王源13歲時就和王俊凱、易烊千璽組成TFboys出道。直到2016年，TFBOYS才真正被大眾所接受。不過，2019年，王源在北京 與其他明星在一間日式餐廳聚會時，全程菸不離手，其青春偶像形象隨即崩塌。

蓋飯娛樂報導，粉絲透露自己是在2019年時入坑王源，作為媽粉的她在一段時間內對王源可謂是毫無底線，認為人無完人，加上對方年齡又比較小，當王源出現一些負面新聞時，也選擇了無視。

可沒想到的是，王源的行為讓她漸漸感到失望。眾所周知，王源就讀於伯克利音樂學院，但他在學了一學期回來的第一個舞台表現得就差強人意。

該粉絲直言王源的唱功不進反退，如果他這一個學期在學校有好好練習的話，絕對不會出現這樣的結果，並指出王源在舞台上出現的多個問題。

或許正是這樣的舞台，以至於這位粉絲都無法說服自己，並表示之前還能安慰大家是王源工作太忙，沒有時間練習，但現在自己對他所立的熱愛音樂的人設產生懷疑。

粉絲還曬出購買王源專輯以及其他周邊的紀錄，可以看到單筆金額最高的達到人民幣3299元（約487美元），多筆金額加在一起也超過了5位數。

不少網友看見後表示粉絲長大了，都不好糊弄了，還有人直言5位數氪金，確實是真脫粉，並稱王源唱跳演都不行，是留不住粉絲的。