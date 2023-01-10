我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

王源面臨脫粉危機 粉絲吐槽：舞台表現差

娛樂新聞組／綜合報導
王源被粉絲吐槽唱功不進反退，還質疑他這一個學期在學校沒有好好練習。（取材自微博）
王源被粉絲吐槽唱功不進反退，還質疑他這一個學期在學校沒有好好練習。（取材自微博）

TFBOYS成員王源的粉絲日前在社交平台上發長文曬出自己為其打榜所花的錢，並吐槽對方現在的舞台過於糊弄，基本上沒有拿得出手的，引起瓜友們的關注。

王源13歲時就和王俊凱、易烊千璽組成TFboys出道。直到2016年，TFBOYS才真正被大眾所接受。不過，2019年，王源在北京與其他明星在一間日式餐廳聚會時，全程菸不離手，其青春偶像形象隨即崩塌。

蓋飯娛樂報導，粉絲透露自己是在2019年時入坑王源，作為媽粉的她在一段時間內對王源可謂是毫無底線，認為人無完人，加上對方年齡又比較小，當王源出現一些負面新聞時，也選擇了無視。

可沒想到的是，王源的行為讓她漸漸感到失望。眾所周知，王源就讀於伯克利音樂學院，但他在學了一學期回來的第一個舞台表現得就差強人意。

該粉絲直言王源的唱功不進反退，如果他這一個學期在學校有好好練習的話，絕對不會出現這樣的結果，並指出王源在舞台上出現的多個問題。

或許正是這樣的舞台，以至於這位粉絲都無法說服自己，並表示之前還能安慰大家是王源工作太忙，沒有時間練習，但現在自己對他所立的熱愛音樂的人設產生懷疑。

粉絲還曬出購買王源專輯以及其他周邊的紀錄，可以看到單筆金額最高的達到人民幣3299元（約487美元），多筆金額加在一起也超過了5位數。

不少網友看見後表示粉絲長大了，都不好糊弄了，還有人直言5位數氪金，確實是真脫粉，並稱王源唱跳演都不行，是留不住粉絲的。

北京

上一則

無人機拍攝出包 柯震東縫30針險毀容

延伸閱讀

觀影說劇／易烊千璽挑戰「滿江紅」 曝角色正邪難辨

觀影說劇／易烊千璽挑戰「滿江紅」 曝角色正邪難辨
「柯規蔣不隨」取消7點半晨會 游淑慧贊成：不要太矯情

「柯規蔣不隨」取消7點半晨會 游淑慧贊成：不要太矯情
易烊千璽現身「黃金時刻」 新年影片大秀動感活力

易烊千璽現身「黃金時刻」 新年影片大秀動感活力
只差易烊千璽 TFBOYS跨年有望合體?

只差易烊千璽 TFBOYS跨年有望合體?

熱門新聞

蔡依林出道22年，在演唱會上秀出最大造型尺度。（圖：凌時差提供）

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

2023-01-06 19:45
蔡依林演唱會上的「裸鑽尤物」造型相當火辣。記者吳致碩／攝影

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

2023-01-07 12:00
小甜甜(右)與先生宋晉賢。(摘自臉書)

小甜甜控家暴、教會惡行 懶人包10大重點一次看

2023-01-05 14:40
楊冪演唱時火辣身材若隱若現。（取材自YouTube）

楊冪跨年表演「巨胸上下晃動」 觀眾視角瘋傳

2023-01-05 21:29
宋先生拿著小甜甜手機內的影片曝光，稱小甜甜也有打他。（取材自臉書）

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

2023-01-05 23:15
楊冪日前登上湖南衛視跨年晚會。（取材自微博）

楊冪跨年表演「巨胸彈跳」 觀眾視角影片臉紅：暈了

2023-01-06 02:26

超人氣

更多 >
18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝
消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼