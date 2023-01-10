郎朗北京看豪宅 老婆吉娜憔悴黑眼圈
八卦媒體近日在社交平台上曬出知名鋼琴家郎朗帶著妻子吉娜在北京看豪宅的畫面，這也是郎朗夫婦在經歷近期一系列風波後，首次低調現身的畫面，曝光兩人的近況，而吉娜自身的狀態也引發網友們的關注和熱議。
貓眼娛樂報導，近期有關郎朗和吉娜兩人不好的風評越來越多，引發大量網友關注，而在八卦媒體曬出的照片中能看出，夫妻二人當天打扮的十分低調，盡量不被人發現，只見郎朗身處黑色長版羽絨服，還是留著標誌性的髮型，臉上也是戴著口罩，顯得非常樸素，完全沒有絲毫明星架子。
報導稱，當天，吉娜也在現場，一行人驅車來到北京的某高檔小區，吉娜和老公帶著助理們下車後，便和工作人員一同進入到小區內部，當天只見她身穿黑色羽絨服，扎著丸子頭，戴著口罩，很是低調，而且儘管穿得比較厚，但是她的身材也是非常火辣，看上去很顯眼。
不過在吉娜摘掉口罩後，看到她的正臉照後，她目前的狀態真的很差，才28歲的她，臉色就十分蒼白、憔悴，黑眼圈也是看上去很重的樣子，整個人的狀態與之前判若兩人。
據報導，吉娜將擔任此次北京春晚的主持人之一，有網友覺得她並不是專業的主持人，而且普通話並不是特別標準，幾乎都認為她不能勝任主持人這個角色。
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