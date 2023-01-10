郎朗北京看豪宅 老婆吉娜憔悴黑眼圈

郎朗和吉娜經歷了ㄧ連串的風波。（取材自微博）

八卦 媒體近日在社交平台上曬出知名鋼琴家郎朗帶著妻子吉娜在北京 看豪宅的畫面，這也是郎朗夫婦在經歷近期一系列風波後，首次低調現身的畫面，曝光兩人的近況，而吉娜自身的狀態也引發網友們的關注和熱議。

貓眼娛樂報導，近期有關郎朗和吉娜兩人不好的風評越來越多，引發大量網友關注，而在八卦媒體曬出的照片中能看出，夫妻二人當天打扮的十分低調，盡量不被人發現，只見郎朗身處黑色長版羽絨服，還是留著標誌性的髮型，臉上也是戴著口罩 ，顯得非常樸素，完全沒有絲毫明星架子。

報導稱，當天，吉娜也在現場，一行人驅車來到北京的某高檔小區，吉娜和老公帶著助理們下車後，便和工作人員一同進入到小區內部，當天只見她身穿黑色羽絨服，扎著丸子頭，戴著口罩，很是低調，而且儘管穿得比較厚，但是她的身材也是非常火辣，看上去很顯眼。

不過在吉娜摘掉口罩後，看到她的正臉照後，她目前的狀態真的很差，才28歲的她，臉色就十分蒼白、憔悴，黑眼圈也是看上去很重的樣子，整個人的狀態與之前判若兩人。