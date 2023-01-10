年輕時赴英讀書 吳啟華被嘲「Chink」

吳啟華去年爆出在深圳買房定居。（取材自微博）

58歲港星吳啟華早年轉攻內地發展，2007年與內地演員石洋子結婚，婚後育有一女，可惜這段婚姻2014年結束。離婚後吳啟華寄情工作，除拍戲、商演，更開製作公司；近日他回港現身無線「萬千星輝頒獎典禮2022」，與「妙手仁心」拍檔張兆輝頒發「最受歡迎電視拍檔」，狀態相當不錯。

香港01報導，吳啟華近日接受內地電台節目「麗人麗語」訪問，他坦言年輕時曾對個人政治身分感到疑惑：「之前一直都不確定我到底是哪裡人，究竟是英國 人還是中國人，沒什麼政治觀念。」父親是警察 的吳啟華曾接受英國政府贊助一半學費遠赴英國讀書，他直指當地種族歧視 嚴重，「會叫你Chink，走在路上有可能無端被人打；和自己英國好朋友聊天，他都好大口氣，『我是大英帝國，你是區區殖民地』。」

吳啟華表示，1997前許多親戚朋友均憂心忡忡，但他很開心，回歸後立即北上長住，他說：「我在內地買了樓，在內地長住，雖然事業低潮，但內地住好舒服，最重要的是我是中國人，在自己國家做一個中國人。」他更表忠指：「有國才有家」。

近年吳啟華較常住中山，大讚內地生活指數高。除了中山外，吳啟華去年還爆出在深圳買樓定居。2018年他透露狂掃大灣區6個單位；更有報導稱，吳啟華大方給前妻每月逾20萬港元生活費，用以栽培愛女，13年間便花了3000萬港元（約384萬美元）。