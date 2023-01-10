我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

男團偶像控隊友霸凌 公司：練舞受傷

娛樂新聞組／綜合報導
偶像團體「光合少年」中的梓渝(圖)自曝受到隊友鄭星源毆打。（取材自微博）
偶像團體「光合少年」中的梓渝(圖)自曝受到隊友鄭星源毆打。（取材自微博）

中國偶像團體「光合少年」成員梓渝，去年12月被發現臉部出現瘀青，引發粉絲懷疑是否遭受暴力。儘管經紀公司矢口否認，梓渝本人在1月9日發出聲明，自曝確實受到隊友鄭星源毆打，現在已經向經紀公司提出解約訴訟。

搜狐娛樂報導， 梓渝9日在網絡平台用小號發布聲明，證實自己被隊友鄭星源霸凌，同時也表示自己的社交帳號被公司回收，已經無法使用。鄭星源10日發文向梓渝道歉，他表示兩人之間的拉扯是因為跳舞中的站位，並不存在霸凌，並向梓渝公開道歉。

據悉，2022年12月10日，有粉絲在社交平台上發長文曝梓渝在團內長期遭鄭星源霸凌，並被孤立。該網友透露，在2022年12月8日當天，她發現梓渝的臉上出現了傷痕，鼻子一大片紅還有血跡，下巴烏青，原本白皙的臉被毆打致破相。她立即詢問梓渝是否被團內成員毆打，但對方卻不敢吱聲，反倒立即離開現場。隨後，該粉絲詢問梓渝所在公司老闆，對方給出的解釋則是因為練舞太累，導致妝花了，眼影也因此掉在了下巴上。這樣的說辭引起了不少粉絲的懷疑。

據ETtoday報導，梓渝在律師聲明中指出，他在2019年5月跟公司簽訂12年合約，之後一直認真配合公司安排的任務，不曾逃避或懈怠工作。然而，他在2022年12月8日於杭州排練團體舞蹈時，遭隊友鄭星源毆打，原本想和公司和平協商解約，在得到共識前也還是繼續配合工作，卻沒料在未經商議的情況下，1月8日被公司直接要求收拾個人物品離開。

梓渝表示：「通過協商，公司與本人已無法就解約事項達成一致。本人現已向法院提起解除合同的法律訴訟，將不計一切代價，與公司解除合同。」他在PO文中也特別呼籲，希望大家都能勇敢面對生活和未來，並同時保護好自己，以自身經歷給予所有人提醒。

偶像團體「光合少年」中的梓渝自曝受到隊友鄭星源(圖)毆打。（取材自微博）
偶像團體「光合少年」中的梓渝自曝受到隊友鄭星源(圖)毆打。（取材自微博）

霸凌

上一則

Selina燒傷身心受創 林青霞傷眼陰影猶在

下一則

楊紫瓊獲評論協會獎影后 45年來首位亞洲女星

延伸閱讀

宋慧喬節食 刻意為「黑暗榮耀」憔悴

宋慧喬節食 刻意為「黑暗榮耀」憔悴
網紅訪偶像「灑鹽哥」餐廳表達崇拜 遭臭臉以待

網紅訪偶像「灑鹽哥」餐廳表達崇拜 遭臭臉以待
YG娛樂冷凍庫出走潮 姜棟元、男團iKON連爆不續約

YG娛樂冷凍庫出走潮 姜棟元、男團iKON連爆不續約
美通過國防授權法 王毅：中方堅決反制美方強權霸凌

美通過國防授權法 王毅：中方堅決反制美方強權霸凌

熱門新聞

蔡依林出道22年，在演唱會上秀出最大造型尺度。（圖：凌時差提供）

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

2023-01-06 19:45
蔡依林演唱會上的「裸鑽尤物」造型相當火辣。記者吳致碩／攝影

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

2023-01-07 12:00
小甜甜(右)與先生宋晉賢。(摘自臉書)

小甜甜控家暴、教會惡行 懶人包10大重點一次看

2023-01-05 14:40
楊冪演唱時火辣身材若隱若現。（取材自YouTube）

楊冪跨年表演「巨胸上下晃動」 觀眾視角瘋傳

2023-01-05 21:29
宋先生拿著小甜甜手機內的影片曝光，稱小甜甜也有打他。（取材自臉書）

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

2023-01-05 23:15
楊冪日前登上湖南衛視跨年晚會。（取材自微博）

楊冪跨年表演「巨胸彈跳」 觀眾視角影片臉紅：暈了

2023-01-06 02:26

超人氣

更多 >
18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝
消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼