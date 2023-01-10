男團偶像控隊友霸凌 公司：練舞受傷

偶像團體「光合少年」中的梓渝(圖)自曝受到隊友鄭星源毆打。（取材自微博）

中國偶像團體「光合少年」成員梓渝，去年12月被發現臉部出現瘀青，引發粉絲懷疑是否遭受暴力。儘管經紀公司矢口否認，梓渝本人在1月9日發出聲明，自曝確實受到隊友鄭星源毆打，現在已經向經紀公司提出解約訴訟。

搜狐娛樂報導， 梓渝9日在網絡平台用小號發布聲明，證實自己被隊友鄭星源霸凌 ，同時也表示自己的社交帳號被公司回收，已經無法使用。鄭星源10日發文向梓渝道歉，他表示兩人之間的拉扯是因為跳舞中的站位，並不存在霸凌，並向梓渝公開道歉。

據悉，2022年12月10日，有粉絲在社交平台上發長文曝梓渝在團內長期遭鄭星源霸凌，並被孤立。該網友透露，在2022年12月8日當天，她發現梓渝的臉上出現了傷痕，鼻子一大片紅還有血跡，下巴烏青，原本白皙的臉被毆打致破相。她立即詢問梓渝是否被團內成員毆打，但對方卻不敢吱聲，反倒立即離開現場。隨後，該粉絲詢問梓渝所在公司老闆，對方給出的解釋則是因為練舞太累，導致妝花了，眼影也因此掉在了下巴上。這樣的說辭引起了不少粉絲的懷疑。

據ETtoday報導，梓渝在律師聲明中指出，他在2019年5月跟公司簽訂12年合約，之後一直認真配合公司安排的任務，不曾逃避或懈怠工作。然而，他在2022年12月8日於杭州排練團體舞蹈時，遭隊友鄭星源毆打，原本想和公司和平協商解約，在得到共識前也還是繼續配合工作，卻沒料在未經商議的情況下，1月8日被公司直接要求收拾個人物品離開。