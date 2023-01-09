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「浮圖緣」戀陳鈺琪 王鶴棣認了血氣方剛「心動」瞬間

記者陳慧貞／即時報導
王鶴棣(右)、陳鈺琪在「浮圖緣」中因遇難互助，感情發展迅速。（圖：愛奇藝國際站提供）
王鶴棣(右)、陳鈺琪在「浮圖緣」中因遇難互助，感情發展迅速。（圖：愛奇藝國際站提供）

男星王鶴棣與陳鈺琪主演中國電視劇「浮圖緣」，劇中他飾演一人之下、萬人之上的昭定司掌印太監「肖鐸」，霸氣凌厲的眼神撩粉無數，對於女主角貼心的寵妻行為，更是讓網友心動不已。為了挑戰陰柔風的宦官角色，他放下原本外放、剛硬性格，聽從朋友建議，將「陰柔」理解為「講究」，強調愛乾淨、講究細節，詮釋出霸氣與力求完美的「肖鐸」。

「浮圖緣」改編自尤四姐小說「浮圖塔」，是部古裝甜寵輕喜劇，王鶴棣日前接受愛奇藝專訪，被問到角色肖鐸像什麼動物？他笑回：「就像是哈士奇」，在搞事業時冷血、獨斷，展現出狼性，但在遇到喜歡的女子後，就會顯現出像二哈般中二調皮的性格。

王鶴棣在「浮圖緣」中詮釋霸氣與力求完美的肖鐸。（圖：愛奇藝國際站提供）
王鶴棣在「浮圖緣」中詮釋霸氣與力求完美的肖鐸。（圖：愛奇藝國際站提供）

提到劇中宦官角色收了一名乾兒子，24歲的王鶴棣卻被33歲的王櫟鑫稱為「乾爹」，2人實際年齡相差了近10歲，在網上引起熱議，王鶴棣則表示：「雖然劇中更多的是兄弟情，但其實當乾爹挺爽的！乾爹的設定也讓劇情看起來更有趣！」王櫟鑫自己表示「跟他在一起很有安全感」現在也都會叫他乾爹。

劇中，陳鈺琪飾演的「步音樓」為肖鐸撞樹、下梨花雨，讓肖鐸意識到自己的情感，一場遭遇水寇襲擊，佳人捨身救命，在小屋內的相處，也讓2人感情快速升溫；提到「步音樓如何撩肖鐸才有用？」王鶴棣則認為，畢竟是血氣方剛的男人，又在宮中隱忍許久，其實「只要撩就管用」，言下之意是「女追男隔層紗」，自認最心動的畫面是將手背轉成手心將女方下車的戲，貼心舉動讓人感受男對女的在意，談及與陳鈺琪的合作，王鶴棣大讚她態度敬業，溝通起來很順暢，合作非常愉快。

王鶴棣(左)、何潤東在「浮圖緣」中扮演情敵。（圖：愛奇藝國際站提供）
王鶴棣(左)、何潤東在「浮圖緣」中扮演情敵。（圖：愛奇藝國際站提供）

此外，愛奇藝站內熱度值近日突破9000大關，先前曾說熱度破9000要表演單手伏地挺身的何潤東，則在微博上兌現承諾，而「浮圖緣」至今播出一半，後續可望再創熱度高峰，劇迷也有機會可看到陳鈺琪煮辣子雞、王鶴棣倒立洗頭等兌現承諾的畫面。

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