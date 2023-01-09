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洪金寶慶71歲生日 坐輪椅大啖草莓精神佳

娛樂新聞組／綜合報導
洪金寶71歲生日，現身農場大啖草莓，十分低調。（視頻截圖）
洪金寶71歲生日，現身農場大啖草莓，十分低調。（視頻截圖）

香港武打長青樹洪金寶日前迎來71歲生日，兒子洪天明在社交平台上傳了一段影片，並寫道：「Happy birthday！生日快樂！Father I Love you！身體健康！」他透露一家人去了住家附近的小農場採摘草莓，不少網友們稱讚洪金寶低調、懂得過生活。

香港01報導，在影片中，洪金寶身穿格子襯衫，頭髮花白，坐在輪椅上大啖孫子摘的草莓，大讚：「嘩，這粒好大！」影片中他的身材比以前暴瘦不少，臉頰凹陷，還坐著輪椅，不少粉絲們擔心洪金寶的狀況。事實上，洪金寶在2017年做完膝蓋手術後，經常坐輪椅或持拐杖出行，他曾在接受訪問時解釋原因：「其實是因為膝蓋痛不想走，去街市我都坐輪椅。」

當天洪金寶的小14歲妻子高麗虹也在身邊，身穿運動裝，留著短髮，整個人狀態很不錯，不少網友稱讚57歲的高麗虹依舊風韻猶存。據悉，洪金寶和高麗虹感情相當不錯，昔日洪金寶不能夠獨立行走，還是高麗虹推著輪椅帶著洪金寶去各個地方。

洪天明還透露，當天晚上，洪金寶與家人簡單吃飯慶祝，除了收到兩個孫子親手製作的生日卡之外，孫子更擁抱爺爺，非常溫馨。

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