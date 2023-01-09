靳東新戲中年慘摔 被未婚妻宋佳背叛破產

靳東、宋佳在劇中經歷從誤解到理解、從對立到並肩。（取材自微博）

由靳東、宋佳、田雨、楊玏領銜主演，孫淳、倪大紅等友情出演的開年大劇「縱有疾風起」正在熱播。靳東在劇中面臨人到中年跌落塵埃，愛人背叛、事業被毀，可說是有一個完全不一樣的開局。

北京 日報報導，靳東飾演的唐塵在事業蒸蒸日上的時候，遭遇宋佳飾演的未婚妻爍冰「出賣」，重創之下宣布公司破產 ，遭遇事業、愛情雙雙失敗，從此一蹶不振。劇中感慨地說：「二十歲的時候，應該吃一吃國外的披薩，什麼東西他都擱在面上。40啦，就像這中國的餃子，百般滋味，都得包在心裡……」，訴說人到中年再起波瀾，不是平步青雲而是一落千丈。

隨著劇中人物悉數登場，跌宕的劇情隨即鋪展開來。一步走錯的唐塵一敗塗地，公司破產的艱難時刻，所幸好友在側、家人溫暖，讓他又重燃收復失地、一雪前恥的信心。新團隊的朝氣和努力，更讓他在重新創業的過程中，領悟縱有疾風起，人生不言棄的真諦。而唐塵與爍冰兩人，從誤解到理解、從對立到並肩，可謂千帆歷盡。

靳東、宋佳在劇中經歷從誤解到理解、從對立到並肩。（取材自微博）

據報導，該劇由導過「怒晴湘西」、「龍嶺迷窟」等熱播劇的知名導演 費振翔執導，榮獲白玉蘭獎、華鼎獎「最佳編劇獎」的著名編劇李瀟，以及曾創作「餘罪」、「戀愛先生」等劇集的新銳編劇姜無及共同擔綱編劇，本劇生動地刻畫出一幅動人的職場群像圖。

來自生活猝不及防地打擊、人到中年或初入職場所承受的種種壓力，讓我們看到了那些人生至暗時刻自己的影子。但導演費振翔表示：「劇集將以輕鬆明快的基調，讓一個個事件環環相扣，同時又不乏人物間的輕鬆互動，希望通過塑造這樣一群不斷實現自我成長的都市人，來傳達積極、勵志、正能量的向上精神。」