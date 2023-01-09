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2022 TVB萬千星輝頒獎禮 陳山聰、江美儀奪帝后

娛樂新聞組／綜合報導
陳山聰如願獲得首個最佳男主角獎。（取材自微博）
陳山聰如願獲得首個最佳男主角獎。（取材自微博）

香港無線台（TVB）年度重頭戲「萬千星輝頒獎典禮2022」日前舉行，最佳女主角由主演「下流上車族」的江美儀奪下，她的演藝精力堪稱勵志代表；最佳男主角則由陳山聰大熱憑藉「金宵大廈2」奪得。

本屆典禮最大贏家當屬「下流上車族」，該劇收穫三項大獎，包括最佳劇集、最佳女主角江美儀，以及最佳男配角鄧智堅。

入行25年的江美儀是亞視當家花旦，主演「肥貓正傳」、「金牌律師」等作品，之後在TVB打拚13年，10年前憑「衝上雲霄Ⅱ」獲得最佳女配角。從配角一路熬成女主的她十年磨出一劍，暴冷登后；她奪獎後難掩激動，數度落淚，連聲感謝台前幕後工作人員以及家人，還笑說「以為不是（TVB）親生女沒有得拿獎」。頒獎禮前，不少聲音猜測陳煒將捧「視后」獎杯。

江美儀十年磨一劍，拿下最佳女主角。（取材自微博）
江美儀十年磨一劍，拿下最佳女主角。（取材自微博）

賽前大熱的陳山聰，如願獲得首個最佳男主角，在台上他特別感謝曾志偉，並稱對方為「阿爸」，表示曾志偉在他失意時出手幫助。另據香港01報導，陳山聰被問到奪獎後最想做的一件事，他表示最想擁抱老婆，並示愛：「多謝她，剛剛在台上真的好匆忙，多謝她10年來在後面支持我，無怨無悔，從來都無半句怨言，不管拍戲多忙她都默默支持我，直到生了小朋友，為我打造了幸福的家庭，令我無後顧之憂，我覺得她功勞最大，這個獎屬於我們一家三口。」

最受歡迎電視男女角色分別由周嘉洛和樊亦敏獲得。27歲的周嘉洛因此成為最年輕的「最受歡迎電視男角色」得主；樊亦敏則表示，好開心可以加入「愛回家」這個大家庭，還多謝陳浚霆鼓勵她減肥。

今年的最佳綜藝節目獎屬於「開心無敵獎門人」，該系列節目推出至今已27年，可說是港人的集體回憶。錢嘉樂上台領獎時邀請「節目靈魂」、TVB總經理曾志偉上台，感謝他20年前的賞識，讓自己從舞龍舞獅轉做節目主持，從沒沒無名到走向台前的司儀角色。

本年度萬千光輝演藝大獎由TVB助理總經理（戲劇製作）曾勵珍獲得，為她頒獎的是其堂弟兼上司曾志偉。她說過去40多年裡，TVB對她而言是很好的平台，能夠讓她做一些自己很喜歡亦十分享受的工作，並激勵大家「只要齊心，TVB沒有打不贏的仗」。

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