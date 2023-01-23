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蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

中國男演員誰最帥 這個榜讓肖戰、楊洋、陳曉並列第1

娛樂新聞組／綜合報導
肖戰、楊洋為「顏值榜」第一階次的一、二名。(取材自微博)
肖戰、楊洋為「顏值榜」第一階次的一、二名。(取材自微博)

有網友總結「中國男演員顏值榜」，把19位男星分成五個階次排名，榜單幾乎清一色都是90後，而且身高超過180公分上的帥哥。

香港01報導，排在第五階次有王一博﹑成毅﹑丁禹兮，還有近年成為電影圈寵兒的易烊千璽。

排在第四階次的四位男星全因電視劇走紅。有憑「以家人之名」為人熟悉的張新成、「蒼蘭訣」男二張凌赫﹑2021年憑古裝劇「山河令」紅遍大江南北的龔俊，還有80後男星任嘉倫，他2019年主演「錦衣之下」再次走紅，即使「英年早婚」，但完全不影響他的高人氣。

肖戰、楊洋為「顏值榜」第一階次的一、二名。(取材自微博)
肖戰、楊洋為「顏值榜」第一階次的一、二名。(取材自微博)

導演陳凱歌之子陳飛宇排在第三階次，齊榜的還有跟趙露思合作劇「偷偷藏不住」的陳哲遠、從歌手轉戰戲劇圈的檀健次、朱一龍。

第二階次則有「星漢燦爛·月升滄海」吳磊﹑2018年憑「延禧攻略」打開知名度的許凱，還有出演「蒼蘭訣」的王鶴棣﹑「何以笙簫默」羅雲熙。

陳曉的顏值獲得網友認可。(取材自微博)
陳曉的顏值獲得網友認可。(取材自微博)

在第一階次只有三位男星入榜。包括憑「陳情令」紅遍兩岸三地的肖戰﹑2021年憑「你是我的榮耀」再攀高峰的楊洋，還有陳妍希的老公陳曉，他是唯一一位排在第一階次的80後。

外型出眾演技出色的陳曉2022年再憑「夢華錄」翻紅，古裝扮相獲不少觀眾肯定。

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