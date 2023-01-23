趙露思、虞書欣…95花「甜妹」火爆 誰能躋身頂流？

趙露思演技自然生動，是頗有潛力的小花。(取材自微博)

2022年堪稱是95後小花霸屏的一年，「星漢燦爛·月升滄海」趙露思、「蒼蘭訣」虞書欣、「點燃我，溫暖你」張婧儀與「卿卿日常」田曦薇先後憑一齣劇走紅。她們四個人不但年齡相仿，長相也都屬於「甜妹」款型，一時之間，使得演藝圈的甜美係數暴漲。

趙露思此前在「傳聞中的陳芊芊」、「哦！我的皇帝陛下」等作品中，將自己鬼馬精靈的一面展露無遺。在「星漢燦爛·月升滄海」中，她又成功塑造程少商這個聰明狡黠又堅毅勇敢的女主角，同時不忘貢獻裝暈、鬥雞眼等「戲精」場面。

齊魯晚報報導，「星漢燦爛·月升滄海」的火爆，使得趙露思在演藝圈站穩了腳跟，更獲得澳門 國際電視節提名 最佳女主角獎，與孫儷、白百何、殷桃、袁泉、熱依扎、劉亦菲 、江疏影、藍盈瑩等同台較勁。從多個角度來看，趙露思在95後小花中，已經領先了至少一個身位。

虞書欣頂著「小作精」的人設標籤出道。(取材自微博)

虞書欣從選秀節目出道，頂著「小作精」的人設標籤，能夠在戲劇闖出一番天地實屬不易。

在「下一站是幸福」中，她飾演的蔡敏敏意外圈粉；爆款劇「蒼蘭訣」中，虞書欣的表演從前期柔弱心善的小蘭花，到後期拯救三界和平的神女息芸，中間還有著男女換身的戲分，不同階段的轉變，讓觀眾對虞書欣的看法大為改觀。其後播出的「兩個人的小森林」，讓虞書欣又維持了一段時間的人氣值。2023年，虞書欣手握「仙劍奇俠傳6」等熱門劇。

不過虞書欣的自身局限性也很明顯，她那嗲裡嗲氣的「夾子音」，很容易讓人將角色和「虞書欣本人」混淆，如果不能掙脫這層束縛，恐怕只能指望角色圈粉和劇本加持了。

張婧儀是95後小花中最有可能走得更高、更遠的演員。(取材自微博)

張婧儀是大銀幕、小熒屏雙跨的演員，她能展現出高級的「電影臉」，在影視劇中的發揮更綽綽有餘，是95後小花中最有可能走得更高、更遠的演員。

此前在「風犬少年的天空」、「我要我們在一起」等作品中，她都是以校園初戀白月光的形象示人，而且一直是虐戀交織。在「點燃我，溫暖你」中，張婧儀飾演的朱韻也給觀眾留下了深刻印象，她勇敢追愛，她執著付出，給劇中的感情線帶來了紮實的質感。

實力派出演偶像劇，對於演員和作品來說都是件幸事。

「卿卿日常」讓田曦薇這張新面孔一下子躍入大眾視線。(取材自微博)

「卿卿日常」讓田曦薇這張新面孔一下子躍入大眾視線。她的長相極具記憶點，娃娃臉、葡萄眼、小梨渦，滿溢的膠原蛋白，幾乎集合了所有的甜美要素，難怪被網友稱為「甜妹天花板」。有人說，「我是一個女生，都被甜到心坎上了。」

在「卿卿日常」中，田曦薇做到了甜而不膩、嬌而不厭、自然而然，把可愛細胞刻在了DNA裡，而不是撅嘴瞪眼那般硬凹，讓觀眾看到了她在表演上的靈性。

此前，田曦薇接演的角色要麼是小配角，要麼是小成本的甜寵網劇。2020年，她在青春校園劇「如此可愛的我們」中飾演元氣少女黃橙子。在「卿卿日常」紅了之後，她還有新版「上錯花轎嫁對郎」待播，挑戰跟黃奕飾演同一個角色。

有趣的是，有網友在于正的微博下留言提問「田曦薇怎麼樣」，于正親自點評：「挺好的，看到她就像看到當年的趙露思！」言辭之間，將兩位95後小花擺在了同質化競爭的賽道上。此前，根據熱門IP改編的電視劇「偷偷藏不住」就傳出女主角田曦薇換成了趙露思。看來，同在「甜妹」的鍋裡吃飯，難免要搶食了。