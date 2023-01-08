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汪小菲又暴走深夜直播飆罵「大S噁心」 提1訴求被網罵

娛樂新聞組／綜合報導
大S(左)、具俊曄成為2022最火紅人物，但也成為前夫汪小菲攻擊對象，數度被發文飆罵。（取材自Instagram）
大S(左)、具俊曄成為2022最火紅人物，但也成為前夫汪小菲攻擊對象，數度被發文飆罵。（取材自Instagram）

中國富商汪小菲從去年11月爆出違反離婚協議積欠前妻大S（徐熙媛）生活費，暴走在微博連續發文開罵；大S也曬出證據反擊，風波鬧了近兩個月。正當大家以為告一段落了，汪小菲日前深夜又怒開直播飆罵大S。

噓！星聞報導，原來汪小菲收到大S的委任律師賴玉芳發來的律師函，因為疫情關係所以暫時不讓家人回北京過寒假，讓他氣到開直播痛罵「大S噁心」。汪小菲直播時用著沙啞的聲音，講到激動處更是拍桌子大罵，還意有所指表示：「18年那些東西非要我他X甩出來是吧？」暗示手中有黑料，最後還提到張穎穎是他的救命恩人，曾經救過他兩次。

汪小菲開直播痛罵大S。 （取材自微博）
汪小菲開直播痛罵大S。 （取材自微博）

隔天一早汪小菲在微博發文提到：「昨晚因為收到她們的律師回覆有點激動，說的有點多。我的訴求很簡單，讓孩子放寒假回北京，看看爺爺奶奶。」

網友看到汪小菲又在直播中暴走失控，留言嘆：「真的不能把孩子送來北京，這樣的爸爸太嚇人了」、「真的沒品，一天到晚一喝酒就在公眾面前罵前妻」、「酸辣粉又賣不出去了」。也有網友挺汪小菲：「把這個爸爸氣的，嗓子都啞了，這麼愛孩子的人不讓人家看孩子，也確實說不過去」、「北京疫情結束了。北京疫情再嚴重也沒有灣灣嚴重」。

汪小菲 北京 大S

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