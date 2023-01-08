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鄭爽遭張恒控虐兒 親上火線反擊：未傷害自己的孩子

娛樂新聞組／綜合報導
鄭爽被前男友張恒爆料虐待兒女，鄭爽父親駁斥。（取材自Instagram）
鄭爽被前男友張恒爆料虐待兒女，鄭爽父親駁斥。（取材自Instagram）

中國知名女星鄭爽2021年爆出代孕棄養、陰陽合同等負面風波後，演藝事業中斷；時隔兩年，前男友張恒近日在洛杉磯召開記者會，痛批鄭爽虐待兒女、並秀出照片做為證據。對此，鄭爽親上火線，透過律師在Instagram發布聲明駁斥，稱「從未忽視或者傷害自己的孩子」。

綜合媒體報導，鄭爽與張恒的撫養權官司即將開打，張恒日前痛訴前妻鄭爽虐待家人，並曬出影片、照片、聊天記錄等證據，多張照片中顯示家人的食指指頭有個長達6公分、縫了五針的傷口，另外還有家人的鼻子下方出現疑似菸疤狀的傷痕。

張恒還公開一段7分鐘左右的影片，只見家人們聽見鄭爽即將來接他們就會開始哭鬧，而且還哭喊，「害怕媽媽」。

稍早鄭爽透過律師在Instagram發布聲明，「鄭爽女士堅決否認其指控內容，並明確聲明她從未忽視或者傷害自己的孩子。目前，科州警方及政府機構並未對鄭女士發起任何形式上的指控，監護疏忽案或兒童保護案等。」並稱警方僅有一次在2022年1月4日登門拜訪，時間大約5分鐘，發現家人身心健康，沒有進一步調查的必要。

此外，該聲明也說，2022年3月法院拒絕張恒帶家人遷往大陸，也增加她的親子相處時間，包括每週可以一起過夜，卻發現張恒開始引導輿論；最後聲明更怒斥，目前鄭爽在科羅拉多州照顧家人，作為一個父親的張恒，反倒遠赴加利福尼亞，還是召開記者會，對她進行虛假指控。

鄭爽父親鄭成華也發文寫道，「想要什麼就教孩子說什麼，從孩子出生就培養孩子對媽媽的仇恨，這是人做的事麼？孩子出生來就被當工具，沒錯這就是我們家害怕的，沒有人願意看到自己的親骨肉被當成仇恨的工具。孩子們在我們家裡很幸福，很溫馨！這次事發過程中孩子們一直和我們在一起，我們會保護好孩子！」

並曬出鄭爽與兒女互動視頻。視頻中，雖然畫面大部分被遮擋，可以辨認出鄭爽正在與孩子互動對話。

鄭爽 洛杉磯 科羅拉多州

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