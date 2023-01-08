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一句「我不需要粉絲」惹脫粉潮 陸版F4男星道歉了

娛樂新聞組／綜合報導
梁靖康因演出陸版「流星花園」打開知名度，但他近日被爆疑似說「我不需要粉絲」，導致大規模脫粉。（取材自微博）
梁靖康因演出陸版「流星花園」打開知名度，但他近日被爆疑似說「我不需要粉絲」，導致大規模脫粉。（取材自微博）

27歲中國男星梁靖康，因在陸版「流星花園」飾演「F4」的美作一角走紅，更成為新生代陸劇男神之一。不過近日陸網爆料，他疑似親口對粉絲後援會說：「我不需要你們」，讓失望的粉絲後援會和站姐微博突然宣布永久關停，導致大規模脫粉，為此本人親自發文道歉澄清。

搜狐娛樂報導，多年支持梁靖康的後援會日前無預警發布公告，透露經過全體成員商議，決定永久關閉後援會，同時停止更新相關帳號，站姐們隨後也宣布不再支持。微博還流傳著一張對話截圖，有人詢問，為何梁靖康的後援會關閉？對方則回，他親口對站姐和粉絲說：「我不需要粉絲」，讓粉絲們感到心寒。

隨著事件不斷發酵，此事更衝上熱搜，梁靖康在微博發文道歉並解釋自己並沒有說過「我不需要粉絲」這句話，是自嘲「我沒有粉絲」產生的誤會。

梁靖康寫道，「本意是想自嘲下自己是個小透明，如果因為這個誤會讓大家難過，我真誠的向大家道歉……。」隨後他再發長文，「作為演員這幾年裡，在與親友、粉絲、工作人員、公司的相處當中，我學到了很多：明明雙方都沒有惡意，不當的溝通，卻還是會對彼此造成了傷害。我做的不好的地方，會繼續努力和提高自己。期待之後能和大家在更好的地方相見，也能繼續為大家帶來更好的作品。」

據悉，94年出生的梁靖康參演過「流星花園」、「風犬少年的天空」等劇。

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