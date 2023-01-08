觀影說劇／易烊千璽挑戰「滿江紅」 曝角色正邪難辨

沈騰與易烊千璽（圖）的首度銀幕合作，讓人好奇。（取材自微博）

中國知名導演 張藝謀執導新片「滿江紅」宣布定檔大年初一，近日再度發布沈騰、易烊千璽飾演的小兵「張大」與親兵營副統領「孫均」兩支角色預告，並釋出「隱入迷局」版海報。易烊千璽近日受訪時劇透新片「特燒腦，也覺得特爽」，並稱自己的角色是一個正邪難辨的角色。

北方網報導，「滿江紅」講述南宋紹興年間，宰相秦檜率禁軍赴邊境 ，與金國會談。秦檜夜宿當地大族宅邸，宅邸封閉，戒備嚴密，會談前夜卻現謎案，小卒「張大」與親兵營副統領「孫均」裹挾其中，步步揭開謎底。謎案背後，一場義士鏟奸的迷局漸漸展開。

「滿江紅」發布的海報揭開了兩位男主角的角色特質，沈騰飾演的效用兵張大，主題是一個「謎」字，深陷謎案，身分成謎，眼神反差暗藏玄機；而易烊千璽飾演的親兵營副統領孫均，則鎖定了一個「狠」字，聽令辦事，行事狠絕，招式盡顯殺伐之氣。這兩個角色，對於兩位演員而言，可以說是一次全新的挑戰。

新浪娛樂報導，易烊千璽表示，自己以往總是演身處困境的善良少年，只有電影 「少年的你」中的小北有一點「高姿態」；這次接演孫均對他是一大突破，「我覺得這人挺複雜，就想演」。

預告中，孫均為了查案幾度手起刀落，讓人瞬間感受到了真正的「殺人不眨眼」。為了更貼合角色氣質，易烊千璽大膽嘗試鬍鬚和疤痕造型，顛覆過往形象與以往視覺差距極大。此外，易烊千璽在影片中展現動作演員的潛能，打戲動作呈現不僅乾脆利落，還帶著一份瀟灑。