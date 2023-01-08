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切胃減肥？唐嫣首回應謠言：竟然有人信

娛樂新聞組／綜合報導
好久不見的唐嫣，近日現身真人秀綜藝。（取材自微博）
好久不見的唐嫣，近日現身真人秀綜藝。（取材自微博）

中國女星唐嫣2018年與男星羅晉結婚，現育有2歲的女兒「小小糖」，專心當全職太太的她近期才慢慢復出。唐嫣日前參加首部真人秀節目，大方回應網路上流傳她切胃減肥的傳聞，直呼看到傳聞時覺得不可思議，「竟然真的有人相信」，更因此登上熱搜。

貓眼娛樂報導，唐嫣在最新節目中和眾多明星坐在一起聊天，只見唐嫣身穿羽絨服，身材依然纖細，並未因為生過孩子而走樣。由於她多年保持好身材，有傳聞稱她透過「切掉半個胃」來瘦身。

節目中，楊迪突然間向唐嫣問道，說自己看到一個有關她不好的傳聞，有人說她減肥很猛，曾經為了擁有更好的身材切除了半個胃。唐嫣聽到問題後忍不住笑倒在沙發上，表示自己也看過這個傳聞，還特意看了網友們誇張的評論，更說不同帖子下面有很多網友表示「唐嫣切過胃」。

對此，唐嫣回應「自己並沒有做什麼切胃手術」，只是有些人願意去相信這些謠言，她也露出無奈的微笑；除了唐嫣之外，坐在她身邊的姚晨也是尷尬地笑了笑，看起來自己曾經也是遭受過這種無聊的謠言，深有同感。

唐嫣宣布懷孕前，就不時被爆小腹微隆，即便在直播時被指略顯豐腴顯露孕相，經紀人依然對媒體否認其已經懷孕，保密功夫做得滴水不漏；且唐嫣不時穿著修身短裙示人，孕肚一度是2019年度娛樂圈的謎團。

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