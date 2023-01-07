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還沒完？汪小菲又暴走 深夜直播飆罵「大S噁心」

噓！星聞 即時報導
汪小菲開直播痛罵大S。（取材自微博）
汪小菲開直播痛罵大S。（取材自微博）

汪小菲從去年11月爆出違反離婚協議積欠500萬生活費，還牽扯出床墊之亂，汪小菲暴走在微博連續發文開罵，大S也曬出證據反擊，風波鬧了近兩個月，正當大家以為告一段落了，汪小菲深夜又怒開直播飆罵大S。

原來汪小菲收到大S的委任律師賴玉芳發來的律師函，因為疫情關係所以暫時不讓家人回北京過寒假，讓他氣到開直播痛罵「大S噁心」，汪小菲更批賴玉芳律師專門在挑事，要求大S把律師換了，這樣才談得下去，更提到之前大S曾問福原愛離婚是找哪位律師，認為原來大S當時早有預謀離婚，接著也不忘再譙具俊曄，向大S嗆聲「先幫妳現老公把無犯罪證明給辦了，別讓我們家有一個罪犯在家待著」。汪小菲直播時用著沙啞的聲音，講到激動處更是拍桌子大罵，還意有所指的表示「18年那些東西非要我他X甩出來是吧？」，暗示出手中有黑料。最後還提到張穎穎是他的救命恩人，曾經救過他兩次。

「讓孩子寒假回北京看爺奶」

隔天一早汪小菲在微博發文提到「昨晚因為收到她們的律師回覆有點激動，說的有點多。我的訴求很簡單，讓孩子放寒假回北京，看看爺爺奶奶」。

網友看到汪小菲又在直播中暴走失控，覺得「真的不能把孩子送來北京，這樣的爸爸太嚇人了」、「真的沒品，一天到晚一喝酒就在公眾面前罵前妻」、「這個男人的瘋大家才是有目共睹的」、「酸辣粉又賣不出去了」，也有網友挺汪小菲「把這個爸爸氣的，嗓子都啞了，這麼愛孩子的人不讓人家看孩子，也確實說不過去」、「北京疫情結束了。北京疫情再嚴重也沒有灣灣嚴重。一碼歸一碼」。

汪小菲發文提一訴求。（取材自微博）
汪小菲發文提一訴求。（取材自微博）

汪小菲 大S 北京

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