李玟驚爆婚變分居 富商老公傳劈腿嫩妹

李玟（後右）被傳和老公（後左）分居。(取材自微博)

天后李玟（Coco）被港媒爆出與年長16歲的加拿大 籍富商老公Bruce Rockowitz婚變，半年前女方已搬離愛巢，兩人目前分居。

李玟跨年夜在社群 po文回顧2022年，用英文寫下長文，表示今年是「相當艱難的一年（incredibly difficult year）」，並曬出體重機42.3公斤的照片，還有一張身側掛著引流管的自拍照，讓外界擔心她的身體狀況。

李玟兩年前就被爆過婚變，如今又被爆料老公偷吃嫩妹，三度出軌，甚至對李玟坦認不諱，加上李玟日前自曝暴瘦，讓人不禁聯想暴瘦是否和婚變有關。

對此，李玟二姊Nancy表示：「這是她私人的事情，我也不知道是誰幫她這樣寫這個，因為這是私人的東西，我也不能作主是事實還是不是事實，我現在在TVB彩排，不方便講電話。」對於跨年夜的發文，她說希望大家放過李玟並支持她：「但她隻字沒提及感情的事情，你們就放過她吧。她一向都是一位散發正能量的人你們就支持她勇往向前。」

另外，Nancy意有所指地說：「妹妹是很善良的人，總是把別人的感受放前面」、「善良的人都容易受到欺負」。至於身體狀況，Nancy則未回應。