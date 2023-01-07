李小萌眼角大片瘀青 發文否認被家暴

李小萌回應家暴疑雲。（取材自抖音）

49歲的央視前主持人李小萌日前拍攝一段影片，眼角竟出現一大片瘀傷，她還自嘲「破相」，立刻引起網友們猜測是不是被家暴 了？近日李小萌再發了一則影片解釋瘀傷到底怎麼來的。

私生活相當低調，2012年被爆生下一女，但老公的身分始終是個謎；近日她拍攝一段影片自嘲「破相」，眼角出現了一大片瘀傷，竟引起網友猜測可能慘遭家暴。

新浪娛樂報導，李小萌發微博回應「家暴」猜測，她說，「我挺好的啊，家暴確實是個自說自話的玩笑」，她表示，從這樣的瘀傷聯想到家暴很正常，但如果真遭遇家暴，打贏的那個絕對是自己。

她在視頻中表示，眼角的瘀傷是某天早上起床時她突然斷片，只記得前一秒還在床上躺著，想著要送女兒，下一秒就撞到牆上；更讓她意外的是，當時身體沒有任何不適應，也沒有出現心慌、冷汗等症狀，事後測量血氧、血壓 也都相當正常。李小萌推測，可能是自己起床太急導致的腦供血不足，而且當時她剛「陽康」沒多久，身體還比較虛弱。

她最後又強調真的沒有被家暴，也沒有想要浪費公共資源，只希望提醒「晨摔確實值得引起注意」，請大家不用太替她擔心。

李小萌1996年她從中國傳媒大學畢業後進入中央電視台，她私生活相當低調，2012年被爆生下一女，但老公的身分始終是個謎。最近幾年，李小萌離開央視，從事家庭教育 方面的工作。