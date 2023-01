楊紫瓊奪棕櫚泉國際女星獎 金球影后有望？

楊紫瓊贏得「棕櫚泉國際影展」國際之星最佳女主角獎。(美聯社)

第80屆金球獎獎落誰家將於1月10日揭曉,首度以「媽的多重宇宙 」入圍音樂喜劇類最佳女主角的楊紫瓊 ,近日先在「棕櫚泉國際影展」(Palm Springs International Film Awards)贏得國際之星最佳女主角獎。

「綜藝報」報導,第34屆「棕櫚泉國際影展」日前舉行,楊紫瓊以電影 「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)贏得國際之星最佳女主角獎,並由戲中飾演女兒的許瑋倫(Stephanie Hsu)介紹出場。楊紫瓊在台上雙手合十如待放蓮花象徵「修行圓滿」表達感謝。「媽的多重宇宙」全球票房已超過1億美元。

電影節主席Harold Matzner表示:「這是楊紫瓊從影以來最具代表性的作品之一,個人魅力於戲中無處不在。」該片獲得金球獎六項提名,更被視為最佳電影及喜劇女主角的熱門。美國索尼電影公司宣布下月重映楊紫瓊另一代表作「臥虎藏龍」,以示致敬。

據報導,最佳國際男星獎由「倫敦生之慾」(Living,暫譯)英國演員比爾奈伊(Bill Nighy)拿下;至於棕櫚泉影帝、影后則由「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)柯林法洛(Colin Farrell)及「TÁR塔爾」(Tár)凱特布蘭琪(Cate Blanchett)奪得。