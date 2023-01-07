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楊紫瓊奪棕櫚泉國際女星獎 金球影后有望？

娛樂新聞組╱綜合報導
楊紫瓊贏得「棕櫚泉國際影展」國際之星最佳女主角獎。(美聯社)
楊紫瓊贏得「棕櫚泉國際影展」國際之星最佳女主角獎。(美聯社)

第80屆金球獎獎落誰家將於1月10日揭曉，首度以「媽的多重宇宙」入圍音樂喜劇類最佳女主角的楊紫瓊，近日先在「棕櫚泉國際影展」（Palm Springs International Film Awards）贏得國際之星最佳女主角獎。

「綜藝報」報導，第34屆「棕櫚泉國際影展」日前舉行，楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）贏得國際之星最佳女主角獎，並由戲中飾演女兒的許瑋倫（Stephanie Hsu）介紹出場。楊紫瓊在台上雙手合十如待放蓮花象徵「修行圓滿」表達感謝。「媽的多重宇宙」全球票房已超過1億美元。

電影節主席Harold Matzner表示：「這是楊紫瓊從影以來最具代表性的作品之一，個人魅力於戲中無處不在。」該片獲得金球獎六項提名，更被視為最佳電影及喜劇女主角的熱門。美國索尼電影公司宣布下月重映楊紫瓊另一代表作「臥虎藏龍」，以示致敬。

據報導，最佳國際男星獎由「倫敦生之慾」（Living，暫譯）英國演員比爾奈伊（Bill Nighy）拿下；至於棕櫚泉影帝、影后則由「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）柯林法洛（Colin Farrell）及「TÁR塔爾」（Tár）凱特布蘭琪（Cate Blanchett）奪得。

楊紫瓊 電影 媽的多重宇宙

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