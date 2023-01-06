我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

議長第14輪投票 麥卡錫「一票之差」再度失利

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

Angelababy被爆約會華人星光大道男星 助理貼圖回應

記者陳建嘉／即時報導
Angelababy、關喆日前與一群朋友外出滑雪。（取材自微博）
Angelababy、關喆日前與一群朋友外出滑雪。（取材自微博）

Angelababy（楊穎）與黃曉明離婚已近一年。各自感情生活引發關注，黃曉明日前頻頻與網紅葉珂傳出緋聞，Baby是否有新歡也引起網友熱議，最近有網友稱她與已婚歌手關喆一同在酒吧玩樂，還有影片在微博上流傳，引發熱議。

網路盛傳Angelababy與關喆在酒吧玩樂，但只有背影圖。（取材自微博）
網路盛傳Angelababy與關喆在酒吧玩樂，但只有背影圖。（取材自微博）

這名網友4日在微博發文指稱，在酒吧玩樂時，剛好遇到了Angelababy和關喆，並貼出一段影片作為證明，只是影片裡燈光昏暗，只看得到模糊的背影，完全無法確認影中人是誰。

隨後，Baby的助理也火速在微博上曬出照片，是一隻可愛的狗狗。在門前說著：「媽媽開門，我是離譜。」疑似諷刺該名網友「離譜到家了」。

Angelababy。（取材自微博）
Angelababy。（取材自微博）

但有網友貼出Angelababy和關喆在滑雪的照片，指出兩人曾與一群朋友去滑雪。粉絲指出：「去酒吧的人不是Angelababy，且兩人是好朋友，一起去玩相當正常啊！」

關喆結婚多年。（取材自微博）
關喆結婚多年。（取材自微博）

其實關喆早已結婚，去年老婆才生下第三胎，而他早在2011年曾參加「華人星光大道」，但因工作忙碌而退賽。隔年參加「中國好聲音」獲得年度8強，2013與混血美女索菲亞（Sofia）結婚，目前育有3子。

Angelababy 微博 黃曉明

上一則

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

下一則

無預警離開28年老東家 堺雅人自立門戶「半澤3」難產

延伸閱讀

對兒子嚴肅 黃曉明自爆是「虎爸」

對兒子嚴肅 黃曉明自爆是「虎爸」
過冬至 趙麗穎在劇組包餃子 黃曉明帶兒子陪爸媽

過冬至 趙麗穎在劇組包餃子 黃曉明帶兒子陪爸媽
黃曉明世紀復合Angelababy？被目擊深夜直奔香閨

黃曉明世紀復合Angelababy？被目擊深夜直奔香閨
黃曉明、Angelababy被傳復合 離婚10個月摸黑見面？

黃曉明、Angelababy被傳復合 離婚10個月摸黑見面？

熱門新聞

梁朝偉新片「無名」。(取材自微博)

梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機

2023-01-01 19:31
宋先生拿著小甜甜手機內的影片曝光，稱小甜甜也有打他。（取材自臉書）

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

2023-01-05 23:15
小甜甜(右)與先生宋晉賢。(摘自臉書)

小甜甜控家暴、教會惡行 懶人包10大重點一次看

2023-01-05 14:40
楊冪演唱時火辣身材若隱若現。（取材自YouTube）

楊冪跨年表演「巨胸上下晃動」 觀眾視角瘋傳

2023-01-05 21:29
蔡依林今晚在台北小巨蛋開唱，身材相當火辣。記者王聰賢／攝影

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

2022-12-31 11:42
中國空姐網紅水滴果果曾被成龍要電話地址。（取材自微博）

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

2023-01-05 03:15

超人氣

更多 >
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍