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汪小菲牽張穎穎逛街被拍 傳「淪落荒島」她愛相隨

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲曝光在荒島上的生活。（取材自微博）
汪小菲曝光在荒島上的生活。（取材自微博）

中國富商汪小菲大S徐熙媛）離婚後，去年底互爆猛料，更認愛緋聞女友張穎穎。兩人曬恩愛的行為日漸高調，近日更被拍到一起逛街買衣服，一路上有說有笑的過程。更有爆料指出，汪小菲近期拍攝實境節目「流落荒島20天」，張穎穎也低調陪同。

搜狐娛樂報導，汪小菲和張穎穎日前被目擊一同逛街，汪小菲一身黑衣戴著毛帽與口罩，張穎穎則是鴨舌帽搭配粉色羽絨外套。兩人放棄奢侈品牌，前往一間平價服飾店購物，張穎穎途中更貼心幫汪小菲更衣，之後自己選了一樣的黑色外套，似乎打算當成是「情侶外套」。

此外，汪小菲和前妻大S曾錄製夫妻實境節目「幸福三重奏」，一季節目酬勞高達2000萬人民幣（約290萬美元）。汪小菲恢單後轉型當藝人，嘗過實境秀進帳可觀的甜頭，他再度接受實境節目「流落荒島20天」邀請擔任嘉賓，到荒島上過刻苦生活，張穎穎也疑似低調陪伴，讓網酸兩人是真愛，「流落荒島還帶著張穎穎，不愧是患難見真情。」

汪小菲看似孤單登島，實際上身邊有新歡張穎穎陪伴。（取材自微博）
汪小菲看似孤單登島，實際上身邊有新歡張穎穎陪伴。（取材自微博）

據悉，節目去年11月錄製完畢，預計農曆過年後播出，盛傳汪小菲出場費約50萬元人民幣（約7.2萬美元），由於集數未定，不知總酬勞金額。

汪小菲 大S 徐熙媛

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