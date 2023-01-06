楊紫前東家股權被凍結 網急喊：別誤了任嘉倫、成毅

楊紫自從與肖戰合作「餘生，請多指教」，兩人熱戀消息瘋傳， 2023年元旦兩人各發新年祝賀照，又被網友抓包兩人穿情侶裝。（取材自微博）

一線女星楊紫出道多年，堪稱品質保證，每部戲劇作品都引起話題。楊紫2021年11月告別合作6年的東家「歡瑞世紀」，一度導致股價 下跌4%；時隔1年多，4日卻傳出歡瑞名下4949萬人民幣（約719.2萬美元）股權被凍結，引起熱議。

根據中國企業資訊查詢平台「天眼查」最新資料指出，歡瑞名下4949萬人民幣股權被凍結，且期限自2022年12月6日到2025年12月5 日，長達3年。網友熱議：「這公司是快倒閉了嗎？怎麼老有金錢官司」、「記得把給成毅的錢給結清啊」、「歡瑞的股價跑不贏同類型的影視公司」、「別影響我家任嘉倫的前途就行」。

另有部分網友指出，股權凍結的影響沒這麼誇張：「只是部分股東的錢被凍結而已」、「不致於影響公司運轉」。

另一方面，楊紫和人氣男星肖戰去年合作醫療愛情劇「餘生，請多指教」，熱戀傳聞不斷，新年第一天雙雙Po出賀圖，卻被發現隔空穿情侶裝，再掀秘戀猜測。

肖戰元旦用背面照向粉絲祝賀新年。（取材自微博）

肖戰1月1日凌晨在微博 PO出穿著大紅色格紋襯衫的背影，做出他最愛的動畫「海賊王」舉手動作，並寫下：「踏踏實實地向前走，走自己的路！2023 ，衝！」不過，中國網友認為在「海賊王」中，舉起左手象徵友情的宣示，舉起右手則是代表愛情，而肖戰在元旦照片中舉的正是右手。

楊紫則在同日當天早上發了5張美照，寫下：「紅紅火火開啟新年的第一天，祝大家勇敢盡興，生活甜甜好運常在。」她穿著學院風白襯衫、大紅格紋裙，被眼尖網友發現裙子與肖戰的襯衫花紋正是情侶款，隔空呼應，不少網友認為兩人元旦就公開穿情侶裝，準備官宣戀情。